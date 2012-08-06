Председатель правительства России Дмитрий Медведев, который сейчас борется в Сибири с лесными пожарами, заявил, что ответственность за происходящие в регионах лесные пожары должна быть персональной. Кроме того, глава кабинета министров призвал руководителей субъектов РФ активнее проводить профилактическую работу с населением по предотвращению пожаров. Специально для «АН» на вопрос «Когда в России перестанут гореть леса?» отвечают…



Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, кандидат экономических наук:

«Разрушена государственная система лесной охраны»

- За все эти «перестроечные» годы брошено 40 млн. тонн пахотной земли. Не секрет, что они заросли травой-муравой, буреломом и т.п., и любая человеческая ошибка, как, например, разведение костра, приводит к пожарам. Разрушена государственная система лесной охраны, а также колхозы и совхозы. Я сам когда-то работал директором совхоза и по предписанию военкомата во время чрезвычайной ситуации был обязан предоставить не только пожарную машину, которая всегда была в совхозе, но и то, что можно было переоборудовать, например, трактора с запасом горючего и т.п. А сегодня такие возможности в каждом регионе, каждом муниципальном районе подорваны и ослаблены. Даже при царе в каждой деревне была смотровая вышка, бочка с водой и конная повозка, и если возникала первая искра, то сразу бежали и тушили. А сегодня леса горят на колоссальных территориях, так что нужно и много техники, и много людей. Тут должна быть государственная забота и идеология. Лес – это легкие нашей страны, а легкие надо беречь.

Владимир Кашин, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, действительный член Российской академии сельскохозяйственных наук:

«Лесные деревни были самыми настоящими берегинями леса»

- Что тут скажешь, ведь у нас уничтожена служба лесного хозяйства! В том же Подмосковье невозможно найти лесника, который показал бы просеки, уберегавшие от пожаров, противопожарные вышки и т.п. Лесной кодекс уничтожает все и вся, и ответственность за охрану лесов теперь возложена на лесное агентство. Мы неоднократно предлагали свой вариант Лесного кодекса, когда восстанавливалась бы вся система охраны и управления, но он не был принят…

Когда были уничтожены леспромхозы и лесхозы, перекорежены лесничества, то были брошены и лесные деревни. По сути, у нас не осталось лесных деревень, потому что как только закрывают, скажем, те же торфяные предприятия, то народ оттуда и уезжает. Ведь не наездишься же за хлебом за 20 км, включая паром!

А ведь лесные деревни были самыми настоящими берегинями леса. Там держали большое поголовье скота, а весь травослой был использован под пастбища. А сегодня все это превратилось в пожароопасный бурьян и бурелом, который в такую погоду действует, как детонатор. И, конечно, главная причина всей нынешней ситуации – это 20-летнее «реформирование» страны.

Дана Борисова, телеведущая:

«Это было самое настоящее стихийное бедствие»

- Я прекрасно помню ситуацию с пожарами вокруг Москвы в 2010 году. Это было самое настоящее стихийное бедствие, и всем нам тогда очень не повезло. А что касается работы всех наших служб, а также силовых и спасательных структур, то они, по-моему, тогда действовали очень достойно! Некоторые люди, используя момент с пожарами и дымами, пытались поднять свою популярность и набрать какие-то политические дивиденды, что, на мой взгляд, было просто непорядочно и неблаговидно.