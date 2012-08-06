Следственный комитет РФ направил в адрес генпрокурора Ю.Чайки и спикера Госдумы С.Нарышкина сведения о незаконном предпринимательстве депутата фракции «Справедливая Россия» Г. Гудкова. По мнению следствия, депутат нарушил положения Конституции РФ и Федерального закона о статусе члена СовФеда и статусе депутата Госдумы, в соответствии с которыми депутат Госдумы не вправе заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, а также не вправе состоять членом органа управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации. Специально для «АН» на вопрос «Это «наезд» на Гудкова за его оппозиционную деятельность?» отвечают…



Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ запаса, член Союза писателей РФ:

"Понимают, что наступает момент расплаты"

- Я до сих пор не понимаю, почему руководство Государственной Думы не усмотрело в действиях Гудкова конфликта интересов, когда он входил в комиссию по разработке законодательства для частных охранных предприятий? Ведь совершенно очевидно, что он входил туда только с одной целью: с помощью закона создать преференции для своего бизнеса.

Многие персоны, изображающие из себя сегодня оппозиционных политиков, уже полностью как политики исчерпали себя. Вот они изо всех сил и стараются удержаться на плаву. Но следующим шагом для них будет скамья подсудимых, на которую они непременно попадут! И сейчас они только думают, что кричат «Долой!», а на самом деле они уже кричат «Помогите!». Ведь эти "оппозиционеры" прекрасно понимают, что если будут лишены депутатской неприкосновенности, выпадут из обоймы и политической системы, то правоохранительные органы тут же просто порвут их на шнурки.

Так что это обычная форма защиты, а никакая не оппозиция. В период предвыборной кампании они наговорили слишком много того, чего не должны были говорить. И они испугались, потому что понимают, что наступает момент расплаты. И не потому, что "Путин плохой", а потому что есть неотвратимость наказания за грехи, которые совершает человек. Они это понимают, и изо всех сил сейчас стараются раскрутиться.

Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития (ИНСОР) вице-президент РСПП:

«Им дана команда – они всегда «нароют»…»

- Для рядовых следователей это, возможно, обычные следственные действия. А вот начальник этих рядовых следователей должен понимать, что если он за незаконную предпринимательскую деятельность «наезжает» на Гудкова, который уже лет 15 владеет этими фирмами, официально их регистрировал, платил налоги и т.п., то у народа создается впечатление о политическом заказе. Так же, как, кстати, и в случае с Лебедевым. Если начальники не понимают последствий своих политических шагов, то что тут скажешь… А к исполнителям у меня вопросов нет: им дана команда – они всегда «нароют»…

Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко»:

«Это чисто политический заказ»

- Конечно, это чисто политический заказ. Ведь есть масса депутатов Госдумы, к которым можно придраться с не меньшими основаниями, нежели к Гудкову, а то и с гораздо большими.

Сергей Гончаров, зампред комиссии Мосгордумы по безопасности, президент Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа»:

«Депутаты Госдумы снимут с него депутатскую неприкосновенность…»

- Честно говоря, я не знаю, что такое оппозиция у нас в стране. У нас есть люди, которые вписались в формулу власти, и есть те, кто не вписался. Вот Гудков как раз не вписался. Прошло уже достаточно большое количество времени, в течение которого как-то определились с его бизнесом. Теперь у него нашли еще какие-то бизнес-проекты за рубежом, по-моему, в Болгарии. Что ж, если Следственный комитет найдет достоверные данные о том, что Гудков занимается бизнесом на территории Болгарии, то депутаты Госдумы снимут с него депутатскую неприкосновенность, и на этом все закончится…