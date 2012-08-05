«Абсолютно мизерное пособие по уходу за ребенком-инвалидом»

Известная актриса Эвелина Бледанс, недавно родившая ребенка с синдромом Дауна, будет собирать подписи в защиту прав малышей с этим недугом. В России очень слабо развита психологическая помощь и таким детям, и их родителям. Специально для «АН» на вопрос «Кто должен помогать детям-инвалидам?» отвечают…

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, Заслуженный деятель науки РФ:

«Все зависит от политической воли»

- У нас в отношении детей-инвалидов имеется масса дыр в законодательстве. Скажем, есть понятие «инвалид детства», а вопросы труда матери инвалида совершенно не урегулированы. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом абсолютно мизерное и, думается, матери (или другому члену семьи) нужно реально делать выплату за нормальный рабочий день как сиделке.

Дети-инвалиды у нас фактически исключены из системы образования, поэтому надо либо создавать для них специальные школы, либо просто делать действующие школы пригодными для их обучения. То есть в таких учебных заведениях должны быть и пандусы, и специальные туалеты, и соответствующее лифтовое хозяйство. Но ссылки у государства одни: «Денег нет, и, значит, мы этого делать не должны». А за рубежом все просто: принимается закон, что, скажем, ни одно учреждение не может быть сдано без тех же пандусов. То есть затраты бюджета здесь должны быть совсем другими, и сейчас, как мы надеемся, началось движение в этом направлении.

Так что все зависит от политической воли. Если будет принято решение «душить» всех, кто плохо работает с инвалидами, то и будут «душить». Тогда все начнут выполнять и квотирование рабочих мест, и выстраивание инфраструктуры для инвалидов. А вот закрывать фирмы для такого «удушения» не надо. Если государство скажет: «Дорогие предприниматели, а давайте-ка 50 на 50. Вы 50% и я, государство, 50%», то, уверяю вас, тогда дело пойдет очень быстро.

Федор Хитрук, художник-мультипликатор, народный артист СССР:

«Ответственность лежит на всех нас!»

- По-моему, таким детям обязаны помогать все, независимо от пола, возраста и должности. Правда, не всякий может, но ответственность лежит на всех нас! Кто-то по мере сил может помогать материально, кто-то – просто своим участием. И обязательно нужна информация, и не только парадная, а самая обычная. Надо не скрывать проблемы, а конкретно их освещать. Есть хорошие положительные примеры, есть плохие, а есть ужасные, - и мы должны знать об этом! Надо чаще показывать лица этих детей, чтобы мы их видели своими глазами.

Сейчас не жалеют ни времени, ни средств на показ разных тусовок, фестивалей и «аншлагов». А на нужное дело у телевидения времени не хватает. У них дорогое время, и там «крутятся» большие деньги. Да лучше бы эти деньги на благотворительные нужды отдать! Но вряд ли наши призывы подействуют…