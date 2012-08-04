«Спортивная держава начинается с занятий физкультурой самых маленьких граждан»

Почуяв запах жареного и решив подстраховаться на будущее, министр спорта России Виталий Мутко заявил, что по итогам выступления нашей сборной на ХХХ Олимпийских играх в Лондоне будут сделаны жесткие выводы. А ведь это заявление сделано им задолго до окончания Олимпиады, итог которой для нашей команды, похоже, будет так же позорен, как и не столь давние выступления в Ванкувере. Напомним, что тогда Мутко тоже намеревался «сделать выводы», а проверку расходов на Ванкувер и вовсе назвал «ловлей блох». Специально для «АН» на вопрос «С чего начинается спортивная держава?» отвечают…

Лариса Латынина, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР:

«Жутко обидно!»

- Спортивная держава начинается с занятий физкультурой наших самых маленьких граждан: с детского сада, со школы, с детских спортивных школ… И если огромная масса людей будет вовлечена в занятия физкультурой, то какая-то ее тоже немаленькая часть обязательно перейдет в спорт. Это именно то, что нужно большому спорту.

У нас такая огромная страна, так много людей, и мне жутко обидно, что мы не можем привлечь в сборную команду достаточное количество спортсменов! Для того чтобы были спортивные достижения, прежде всего, нужна массовость. Например, в Китае это уже поняли, и день у них начинается с общей физзарядки в школах. У нас раньше это тоже было, а сейчас, к сожалению, утеряно. Но у меня сложилось впечатление, что возвращается желание все это вернуть. А если есть желание, то рано или поздно все осуществится.

Ян Чжен, шеф-корреспондент газеты «Гуанмин Жибао» (КНР):

«Либо на машинах, либо на велосипедах везут детей на тренировку»

- Для того чтобы страна стала спортивной державой, у нас в Китае сосредотачиваются все государственные и общественные ресурсы. Думаю, у вас в советское время было то же самое. У нас Мао Цзедун в свое время призывал к развитию всекитайского спортивного движения и к повышению уровня здоровья народа. Самое главное, что все это теснейшим образом связано с ситуацией в экономике.

Наша страна сильно окрепла, и теперь у нас есть возможность в достаточной степени финансировать спорт. Сейчас у нашего народа появился мощный интерес к спорту. Спортивные сооружения строятся не только в крупных городах, но в уездах и селах. Например, в Пекине, в том жилом районе, где находится мой дом, для спорта есть буквально все: площадка для бадминтона, столы для тенниса и так далее. У нас сейчас модно отдавать детей на занятия спортом, скажем, в гимнастику. Причем, детям в финансовом отношении помогают не только мамы и папы, но бабушки и дедушки. Нередко я вижу, как они либо на машинах, либо на велосипедах везут детей на тренировку в спортивные школы. Короче говоря, наше правительство уделяет спорту очень большое внимание.