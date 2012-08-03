Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон, отменяющий талон техосмотра и вводящий вместо него диагностическую карту, а также закон, устанавливающий утилизационный сбор на автомобили. Специально для «АН» на вопрос «А где вы ремонтируете свой автомобиль?» отвечают…

Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России:

«Хамство было абсолютным»

- У меня есть знакомые мастера (таких, что называется, с рук на руки передают), а вот к нашим сервисам у меня, мягко говоря, неоднозначное отношение. По-моему, они не очень-то стремятся быть другом и помощником клиента. Однажды у меня возникла смешная проблема: просто отошла «торпеда». И машина-то очень хорошая, а вот такой случай – один на миллион. В принципе, все это легко и просто ремонтировалось, но, хотя машина была на гарантии, меня промучили недели две. Мне даже пришлось писать письмо руководителю этого сервиса (а тогда я был депутатом Госдумы).

После письма все сразу сделали, видимо, испугавшись возможных неприятных последствий. А ведь это не очень хороший показатель! Дело-то было просто плевым – на два часа работы. И все недостающие агрегаты вдруг оказались на месте, хотя поначалу мне говорили, что их нужно будет ждать не менее двух месяцев. То есть, хамство было абсолютным, а ведь это очень уважаемый сервис и очень уважаемая марка автомобиля. Я не хочу сейчас называть ее, потому что инцидент давно исчерпан. Тем не менее, такой факт имел место, и я думаю, что он далеко не единичен и не случаен. Если уж там с депутатами так обращались, то каково простым смертным?

Сергей Волгин, руководитель правового департамента Российского автомобильного товарищества:

«Отремонтируйте мне именно это, потому что стучит»

- Ремонтирую машину исключительно на сервисе официального дилера, потому что если с ней возникнут какие-то проблемы, то так будет легче предъявлять претензии. Конечно, закон позволяет ремонтировать машину где угодно, но на практике если с автомобилем возникают некие гарантийные поломки и ремонт осуществляется не у официального дилера, то, естественно, при предъявлении претензий производитель и продавец пытаются отбояриться так: раз вы машину ремонтировали неизвестно где, то туда дальше и обращайтесь.

По-моему, одной из главных проблем не только наших сервисов, но и автовладельцев является то, что со стороны потребителя никто и никогда не задумывается о правильности оформления документов при ремонте. Сервис дает какие-то документы, и люди, абсолютно не проконтролировав процесс ремонта, не глядя их подписывают, а в результате может оказаться, что и машина поцарапана, и нужные запчасти никто не менял (хотя по документам поменяли). В идеале на сервис нужно приезжать со знающим человеком, но если такой возможности нет, то можно хотя бы быть просто внимательнее при оформлении документов и, забирая машину из ремонта, дотошно ее рассмотреть на предмет новых царапин или вмятин.

Я рекомендую автовладельцам не говорить в сервисе: «Отремонтируйте мне именно это, потому что стучит». Лучше сказать, что у меня что-то стучит, а вы посмотрите и отремонтируйте. Потому что если вам отремонтируют что-то конкретно указанное вами, а стук не прекратится, то вы заплатите дополнительные деньги. Такое часто бывает. Также нужно помнить, что после ремонта (если он не гарантийный) сервис обязан вернуть потребителю использованные запчасти.

Ремонт автомобиля нужно доверять только профессионалам, например - http://www.voltag.kz/.