«По утрам я делаю зарядку в парке»

Все ближе и ближе Олимпиада подходит к своему экватору. Что-то наша команда уж совсем долго «запрягает»… Правда, так совпало, что во время короткого визита Владимира Путина в Англию российский дзюдоист Тагир Хайбулаев выиграл золотую медаль в весовой категории до 100 кг, красиво бросив своего соперника по финалу, монгольского спортсмена Наидана Тувшинбайара. Специально для «АН» на вопрос «Спорт в вашей жизни сегодня – это реальность или?..» отвечают…

Татьяна Москалькова, зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками (фракция «Справедливая Россия»), доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции:

«…где мы находимся и в экономическом, и в политическом плане»

- Я с детства занимаюсь спортом. Это и художественная и спортивная гимнастика, и большой теннис, и лыжи… Так что спорт – это большая часть моей жизни. По утрам (правда, не каждый день) я делаю зарядку в парке «Сокольники», который находится рядом с домом. А еще хожу в бассейн, где и просто плаваю, и занимаюсь аквааэробикой. Сейчас я, конечно, тоже смотрю Олимпиаду и болею за сборную команду России, но вижу, что место нашей страны на мировой спортивной арене, как в зеркальном отражении, дает представление о том, где мы находимся и в экономическом, и в политическом плане…

Анзор Кавазашвили, президент Всероссийской ассоциации футбола, заслуженный мастер спорта, вратарь сборной СССР по футболу в 1964-1971 годах, бронзовый призер чемпионата мира по футболу-1966 в Англии:

«Как раньше, в воротах не стою»

- В силу своих физических кондиций, я сейчас футболом не занимаюсь и, как раньше, в воротах не стою. Но и футбольные мероприятия не пропускаю. Я являюсь президентом Всероссийской ассоциации футбола. Мы не имеем отношения к большому футболу, а просто можем наблюдать, анализировать, резюмировать и рекомендовать. Мы больше занимаемся массовым футболом, а также детским и ветеранским движением.

Левон Оганезов, музыкант, заслуженный артист России:

«Быстрее бежит продавать свой талант в другую страну»

- Это раньше спортсмены думали о флаге Родины, а сейчас как более-менее добился каких-то успехов, так быстрее бежит продавать свой талант в другую страну. Но не наше дело – обсуждать и тем более осуждать их. Такова их профессия, и в каждой профессии есть свои стороны. Например, и у нас в музыке бывает, что ребенок не видит детства. Пока его сверстники под окном играют в футбол, бедный бледный мальчик по 6 часов сидит за роялем и играет гаммы. Но разве мы вправе его за это осуждать? Наоборот, такому человеку надо низко поклониться!

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

«В детстве, как и все, я играл с мячом»

- Мои взаимоотношения со спортом несколько односторонни. Я его люблю без взаимности, то есть я, скорее, болельщик, чем спортсмен. Конечно, в детстве, как и все, я играл с мячом или, скажем, занимался плаванием, но это было абсолютно непрофессионально. Зато сейчас я с огромным интересом смотрю олимпийские игры, и дай-то бог, чтобы все сражения велись именно там!..