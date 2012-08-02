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«В Лондоне бываю часто…»

2 августа 2012, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

«В Лондоне бываю часто…»
www.peoples.ru

Союз архитекторов РФ до конца года предложит проект градостроительной доктрины. Вице-президент союза  Максим Перов подчеркнул, что в городах должна создаваться комфортная среда для проживания, под определение которой не подходят «безумные коробки домов», которые построены на территории большинства городов РФ. Специально для «АН» на вопрос «Архитектура какого города мира вам нравится больше всего?» отвечают…

 

Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике:

«…нравятся мне потому, что я люблю классику»

- По-моему, в Лондон нельзя не влюбиться! В нем подкупает очарование маленьких домов и частной жизни. А еще, с точки зрения архитектуры, из всех городов мира мне больше всего по душе Санкт-Петербург и Вена. Они чем-то похожи, а нравятся мне потому, что я люблю классику. В Вене я была всего один раз, а вот в  Лондоне бываю часто.

 Михаил Державин, народный артист России:

«Такого города, как Москва, больше нигде нет!»

- Я родился на Арбате и всю свою жизнь живу в этом районе. Знаете, иногда бывает, что людям, кроме своего любимого города, так нигде и не удалось побывать. А я побывал на многих континентах, во многих странах, городах и столицах мира, я могу восхищаться их красотой, великолепием и гостеприимством, но такого неожиданного и в то же время такого по-настоящему родного города, как Москва, больше нигде нет! 

Павел Крашенинников, председатель комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Госдумы РФ:

«Там и после основателя достаточно разумно и грамотно все строилось дальше»

- А мне нравится Екатеринбург. В нем все вполне гармонично сочетается, и, с точки зрения расположения улиц, там все очень даже четко и выверенно. В свое время еще Татищев заложил этот прекрасный город, но там и после основателя достаточно разумно и грамотно все строилось дальше. В Екатеринбурге построено много разных зданий, относящихся к дореволюционной, советской и постсоветской архитектуре.

Давид Якобашвили, президент некоммерческого партнерства «РусБренд», председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»:

«Больше всего, наверное, люблю Москву»

- У меня есть три города, которые я очень люблю. Это столица России - Москва, столица Швеции - Стокгольм, и Ницца. Конечно, эти города разные, и там совершенно разная архитектура, но я их люблю все - каждый по-своему. Больше всего, наверное, люблю Москву. Ведь здесь я живу, работаю и провожу большую часть своего времени. В Москве и здания любимые у меня есть - прежде всего, то, где находится мой офис…

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