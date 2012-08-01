Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что средняя зарплата медицинского работника в России за шесть лет будет увеличена в несколько раз, и к 2018 году размер зарплаты медика достигнет 90 тыс. руб. Специально для «АН» на вопрос «А какой вообще должна быть зарплата для того, чтобы росла производительность труда?» отвечают…

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук, профессор:

«Врачи и учителя реально испытывают самые настоящие сверхперегрузки!»

- Если говорить о бюджетниках, то у них высокая производительность труда и в среднем совсем не хуже, чем на Западе. Другое дело, что оснащенность и организация труда, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Скажем, когда врачи работают за медсестер, а медсестры за санитарок, то, естественно, какая уж тут «производительность»… То есть весь вопрос в организации труда, а не конкретно в людях.

В целом, у нас очень сильно идет фактически сверхэксплуатация бюджетников, особенно в сфере образования: это касается и центра, и регионов. Зарплата в образовании в два раза выше, чем верхняя тарифная ставка, но это значит, что, скажем, преподаватели работают не 18 часов, а гораздо больше, то есть берут дополнительную нагрузку, больше «часов» и так далее. То есть учителя (и те же врачи) реально испытывают самые настоящие сверхперегрузки!

А вот тут дело не только в организации труда, но и в очень большом недофинансировании, скажем, того же здравоохранения. Международные нормы финансирования здравоохранения равны 5% от относительного ВВП, а у нас 3-3,5%, - и это очень мало. Такая вот у нас политика. Зарплата бюджетников должна быть, как минимум, на уровне средней по стране. А сейчас в здравоохранении она чуть больше 70%, а в образовании – 65-67%.

Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики:

«Кто понимает, тот и так все поймет...»

- Зарплата должна быть заработанной, а экономика должна быть экономной. Заработная плата должна быть несколько ниже роста производительности труда. Только надо все правильно измерять. В этом и есть главный и глубокий смысл, и кто понимает, тот и так все поймет…

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«При нынешней власти зарплаты бюджетников не подтянутся до европейского уровня»

- Зарплата должна стимулировать как желание готовиться к будущей профессии, так и желание постоянно совершенствоваться. Для того чтобы была высокая производительность труда, рабочая сила должна иметь в среднем 15-летнее образование, то есть школа, техникум, а лучше – вуз. Зарплата должна быть в несколько раз выше прожиточного минимума. Например, максимальная зарплата бюджетника сегодня должна быть не ниже 15 тыс. рублей, а квалифицированный рабочий должен получать 25-30 тыс.

Если будем как следует распределять работу и вкладывать в развитие производства и инфраструктуру, то инфляция не возрастет. Но за 10 лет у нас не построили ни одного современного наукоемкого предприятия, и при этом удивляются росту инфляции. Не надо удивляться, это естественно при таком подходе к делу! При том курсе, которым сегодня идет страна, и при нынешней власти зарплаты наших бюджетников никогда не подтянутся до европейского уровня.

Игорь Трунов, адвокат, председатель президиума «Московской центральной коллегии адвокатов», первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, академик РАЕН:

«Государство – неэффективный управленец средствами граждан»

- Между деньгами и здоровьем есть огромная пропасть, которая называется "неэффективное чиновничество". Государство – неэффективный управленец средствами граждан. В цивилизованных странах, где контроль гражданского общества силен, примерно 30% уходит, как песок в воду, то есть растворяется под теми или иными предлогами. У нас, с учетом коррупции, я думаю, что 30% остается на наше здоровье, а 70% уходит как песок в воду…