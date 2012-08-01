«Съездит по обмену опытом в Америку – и приезжает оттуда совершенно о..уевший!»

Президент России Владимир Путин подписал закон о систематизации порядка оказания государственных услуг. Этот документ вносит изменения в более чем 40 различных законов. Например, согласно тексту нового закона, существенно упрощается предоставление государственных и муниципальных услуг в жилищной сфере. Также упрощено предоставление услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния. Специально для «АН» на вопрос «Что важнее чиновнику – простота и прозрачность, или наоборот?» отвечают…

Юрий Стоянов, народный артист России:

«Стоимость наручных часов у двух третей наших чиновников равна их годовому окладу»

- На мой взгляд, основная проблема нашего чиновника заключается в следующем: вот съездит он по обмену опытом в Америку или Канаду – и приезжает оттуда совершенно о..уевший! Он понимает, что Америки в этой стране не будет еще очень много лет и поэтому создает свою «маленькую Америку» для своей семьи. А поскольку у него нет веры ни в свою должность, ни в будущность, то он хочет ее создать в минимальные сроки. Отсюда вырастает величина взяток, «откатов» и пр. Но в основе всего – его неуверенность во всем.

И все же умному чиновнику важнее прозрачность. К сожалению, у нас не существует традиции быть честным, но для умного чиновника честность все-таки важна. А особенно честность чиновника выгодна для его детей – если они хотят видеть папу дома, а не ездить к нему на свидания. Ведь у нас как попадешь под какую-нибудь кампанию – захочешь куда-нибудь побаллотироваться или просто что-то ляпнешь – и сядешь.

Российское чиновничество – это, безусловно, классовое понятие (как раньше был класс рабочих и крестьян), и ему как классу выгодна максимальная закрытость. По-человечески я не могу чиновника так уж страшно осудить и даже понимаю его, но как гражданин – осуждаю. Но и сами чиновники, конечно, не всегда приветствуют абсолютную закрытость. Например, у нас сейчас модно немножечко открывать рукав пиджака и рубашки с тем, чтобы показать свои часы. Я знаю толк в часах: у двух третей чиновников их стоимость равна их же годовому окладу…

Владимир Брынцалов, бизнесмен, депутат Госдумы II-IIIсозывов, кандидат на пост президента РФ в 1996 году:

"Законы, подзаконные акты, инструкции – и ничего не понятно"

- Тайна для чиновника важней. Вот в Сингапуре 30 лет упрощали правила работы бизнеса и боролись с коррупцией. Успех – налицо! А у нас 350 видов лицензионной деятельности (во Франции – 80). Шагни шаг – лицензия, а чуть не туда пошел – вообще посадят! Законы, подзаконные акты, инструкции – и ничего не понятно. И собственника они давят. Например, тому же правительственному чиновнику выгодно, чтобы 97% лекарственных поставок шли из-за рубежа – они так и делают. И главное: политики управляют чиновниками. Откуда у политической партии «Единой России» такие деньги? Но все закрыто…

Сергей Иваненко, член политсовета партии «Яблоко», депутат Госдумы I-III созывов:

«Чем меньше контроля и прозрачности, тем лучше для него»

- Чиновник и имеет свой статус только из-за того, что у него все секретно и закрыто. Чем меньше контроля и прозрачности в деятельности чиновника любого уровня, начиная от президента и заканчивая руководителем районной администрации, тем лучше для него. Это общее правило, существующее вне времени, вне стран и народов. Единственный способ борьбы с этим – демократия, выборы, парламент и свободные СМИ.