Российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Лондоне, пока не жалуют своих болельщиков обилием наград. А уж если кто и побеждает, то СМИ (прежде всего федеральные телеканалы) поднимают такой вой, будто мы взяли абсолютно все первые места и все золото. И еще начинает мелькать информация о том, что обладатель золотой медали получит, скажем, 30 млн. рублей, «Мерседес» и т.п. Специально для «АН» на вопрос «Премиальные гонорары добавляют упорства в спортивной борьбе?» отвечают…

Мария Бутырская, чемпионка мира-1999 (фигурное катание), заслуженный мастер спорта:

«И даже страна, а тем более деньги – это все потом»

- Как спортсменка могу точно сказать, что если будешь думать только о деньгах, то ничего и никогда не получится, - и это проверенный факт. Деньги должны быть просто хорошим дополнением. Каждый спортсмен, вне зависимости от того, за какую страну выступает, делает это, прежде всего, для себя. Он реализует себя, стараясь победить на главном соревновании всей своей жизни. И даже страна, а тем более деньги – это все потом. Правда, спортсмены-иностранцы на рекламе зарабатывают гораздо больше, но у них ко всему этому вообще другой подход. Когда Сара Липински выиграла в Нагано олимпийские игры, выиграв у Мишель Кван, то у последней сорвались рекламные контракты на $17 млн...

Александр Иваницкий, чемпион Олимпиады-1964 (вольная борьба), заслуженный мастер спорта СССР:

«Патриотизм – это очень интимное чувство»

- Деньги победу не стимулируют. А если мы говорим о патриотизме, то вопрос о деньгах отпадает сам собой и просто отходит на второй план. Но мотивация – это главное: за что и ради чего ты сражаешься. На Олимпиадах в подавляющем преимуществе выступает молодежь, и если среди этих ребят есть, скажем так, уцелевшие и не развращенные телевизионным гламуром люди, то они и будут выступать прежде всего за Родину, а не за деньги.

Тот, кто является настоящим патриотом, не будет рвать на себе рубаху и стучать в грудь, мол, вот я какой. По-моему, патриотизм – это очень интимное чувство. А вот сумел ли это чувство в спортсмене воспитать его родитель или тренер – это вопрос. Все остальное просто мешает. Я бы вообще не поднимал вопрос о деньгах. «20 млн. рублей, 30 млн…» - все это просто какой-то звон! На мой взгляд, гораздо важнее, когда олимпийский чемпион или просто спортсмен, заканчивая карьеру, имеет возможность и дальше утвердиться в этой жизни, а не быть за бортом. И это должно быть системой.

Аркадий Инин, писатель, сценарист:

«Все это - полная ерунда по сравнению с честью страны!»

Если нашим олимпийцам теперь дают деньги за медаль, то остается за них только порадоваться. Но как советский человек, я вообще не могу понять, почему за это платят? В СССР были спортсмены, которые на различных международных соревнованиях боролись за честь страны. Да, им давали «Волгу», они получали квартиру, но все это - полная ерунда по сравнению с честью страны! А сегодня у нас все только за «бабки». Так что я очень рад за этих наших… ватерполистов, или… как их там…олимпийцев. Пусть им платят еще больше.