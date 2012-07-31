Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер-2012». Отвечая на вопрос, не является ли большинство российских проблем полицейской и судебной систем следствием несменяемости власти, глава государства заявил, что все в жизни меняется, вопрос только в том, какими темпами. Путин сказал, что поддерживает идею сменяемости власти, однако считает важным и поддержание преемственности. Специально для «АН» на вопрос «А сколько вообще в России властей?» отвечают…

Николай Губенко, зампред Мосгордумы художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», народный артист России:

«Власть «богоизбранного» Кремля»

- Власть у нас сегодня одна – узурпированная и коррумпированная, с криминальными структурами. И это власть «богоизбранного» Кремля. Эту ситуацию с узурпацией власти вполне можно исправить. Как? Только путем честных и справедливых выборов, которые, правда, в ближайшие 10-15 лет на территории России просто невозможны...

Зураб Чавчавадзе, председатель правления Высшего монархического совета:

«Это только благодаря тому, что у нас сильный президент»

- Законодательная, исполнительная и судебная – это классический вариант. Но я бы еще прибавил и СМИ – это четвертая власть, что, конечно, очень существенно. А если кто-то называет властью ФСБ, так это неверно, поскольку она входит в структуру исполнительной власти. Зачем же уж так-то власть дробить? Так мы можем договориться до того, что у нас столько властей, сколько ведомств. И президентская власть – это власть исполнительная. На сегодня она сильна и, безусловно, доминирует. И слава богу, ничего плохого в этом нет! Но это только благодаря тому, что у нас сильный президент.

Франц Клинцевич, зампред комитета Госдумы по обороне, кандидат психологических наук:

«Все остальное – от лукавого!»

- Согласно Конституции – исполнительная, законодательная и судебная, и все эти власти независимы друг от друга. Есть и четвертая власть, которая много на что влияет – это средства массовой информации. Все остальное – от лукавого! А все эти разговоры об «узурпации» и т.п. связаны даже не столько с тем, что власть несовершенна, сколько с тем, что сами люди во власти коррумпированы. Беспредельничают сотрудники правоохранительных органов, бездействует исполнительная власть… Мы находимся по большому счету еще в периоде некого становления. Но ведь и произошли колоссальные изменения, и грех жаловаться на власть, тем более если вспомнить, что у нас было совсем недавно... Просто некоторые люди многое уже подзабыли. Все-таки сегодня есть какой-то порядок, но и про весь негатив мы знаем.

К сожалению, законодательная власть, как на федеральном, так и на местном уровне не всегда правильно понимает свои задачи, и мы в состоянии от нее потребовать это исправить и поменять многие вещи. Мы сейчас стали свободными, но каждый человек понятие «свобода» воспринимает по-своему. Недавно в какой-то книжке я прочитал, что «раб, поднятый с колен, очень часто становится хамом». Зачастую у нас такое и бывает, а отсюда и всякие разговоры… Но, в соответствие с Конституцией, все определено, и это, слава богу, действует и работает.