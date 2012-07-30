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«Народ приезжает куда-то отдыхать – а там уже лесник»

30 июля 2012, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

«Народ приезжает куда-то отдыхать – а там уже лесник»
ФОто с www.russianamerica.com

Когда в 2010 году Москва задыхалась от пожаров, эта тема не сходила с экранов телевизоров. Телесюжеты о пожарах в Сибири проходят вскользь.  Специально для «АН» на вопрос «Как бороться с лесными пожарами?» отвечают…

Георгий Шпак, экс-губернатор Рязанской области (2004-2008 гг.), бывший командующий Воздушно-десантными войсками (1996-2005 гг.), генерал-полковник запаса:

«В засушливое время людям запрещалось появляться в лесах»

- Я помню времена, когда лесник мог уследить буквально за всем! Да, и пожары были, и леса горели, но было так: народ приезжает куда-то отдыхать – а там уже лесник. Или же в каком-то месте произошло самовозгорание, появился дымок – лесник бегом туда и докладывает: ребята, выручайте! И все сектора были обкопаны тракторами, что мешало развиваться низовому пожару. К сожалению, сегодня такая профилактическая работа почти не ведется.

У нас бывает так, что мы «бьем по хвостам» и выделяем деньги только тогда, когда сгорела деревня. Наверно, было бы проще превентивно выделить меньшую сумму и спасти эту деревню. Сегодня сказывается отсутствие лесничих, как это было в «старые добрые времена». Ведь они постоянно следили за всем и, когда появлялся маленький очажок пожара, сразу же принимали меры.  

Когда я был губернатором Рязанской области, то и у нас были лесные пожары. Но я очень строго спрашивал с наших пожарников, и уже в мае месяце мы проводили совещания, на которых определяли меры по предотвращению пожаров. Например, в засушливое время людям запрещалось появляться в лесах, и выставлялись специальные посты. А когда где-то было возгорание, то я лично садился в вертолет, давал команду, и принимались соответствующие меры. Но, знаете, сейчас задним числом мы все можем кого-то критиковать…

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«Пока доедет ваша пожарная команда, там все к черту сгорит!»

- В России 41 млн. га зарос лопухом, бурьяном и сухой травой, поэтому все и превращается в сплошной пожар. У нас не обработаны все придорожные полосы, поэтому любая спичка и любой окурок становятся причиной пожара! А вот в Белоруссии и обработаны, и вспаханы все придорожные полосы. За последние несколько лет у нас накопилось очень много сухой соломы и сена, а ведь раньше это полностью выкашивалось.

Да, МЧС на самом деле сильная и высоко оборудованная структура. Но что эта «самая сильная» структура может сделать, если, скажем, в 30 километрах загорелся лес? Пока доедет ваша пожарная команда, там все к черту сгорит! Для того чтобы предотвращать пожары, нужно установить круглосуточные дежурства, опахивать и деревни, и леса, а также немедленно оказывать помощь тем, кто пострадал. Нужно не «ждать дождя», а работать, пахать и беспокоиться обо всем происходящем буквально каждый день! Но самое главное, надо проводить другую политику и восстанавливать коллективные хозяйства, потому что в каждом была пожарная команда. Нужно восстановить управление лесным хозяйством и защиту лесов,   изменить Водный, Лесной и Земельный кодексы в пользу нормальной эксплуатации, а не вырубки и тому подобного!

Вячеслав Позгалев, депутат Госдумы, бывший губернатор Вологодской области (1996-2011 гг.), полковник запаса:

«Из всего этого были извлечены очень серьезные уроки»

- В 1999 году в Вологодской области тоже горели леса. Тогда я был начинающим губернатором, команда у меня была новая, и не все понимали опасность такой вот беды. Мы не могли с ней сами справиться, поэтому к нам на помощь пришел полк МЧС из Санкт-Петербурга. Тогда из всего этого были извлечены очень серьезные уроки. Очень жаль, что у нас было так, что только когда все разгорится, тогда в пожарном порядке принимались противопожарные меры.

Но потом каждый год мы проводили учения, и отрабатывали меры по тушению и  предупреждению пожаров. И это позволило нам избегать их, а ведь у нас ситуация была ничуть не лучше, чем в других субъектах федерации. Я был очень доволен взаимодействием с МЧС по Вологодской области. Это дееспособная и хорошо вооруженная силовая структура, которая, например, с помощью космического мониторинга прогнозирует обстановку в регионе, и вообще имеет все силы и средства для отпора стихии.

 

 

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