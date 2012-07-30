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«Идея создания Общественного ТВ довольно сомнительна»

30 июля 2012, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

«Идея создания Общественного ТВ довольно сомнительна»
Фото с uisrussia.msu.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, необходимый для создания Общественного телевидения. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть сегодня. В частности, правительству РФ было поручено утвердить устав создаваемого Общественного телевидения. Поскольку на наше телевидение без слез не взглянешь, специально на вопрос «Что будет главным на ОТ?» отвечают…

Лев Новоженов, телеведущий, публицист:

«По телевидению идет одно и то же…»

- На мой взгляд, по Общественному телевидению просто будет нечего показывать, потому что нет ни кадров, ни новых идей. Анатолий Григорьевич – безусловно, умный человек, он настоящий профессионал. Уверен, у нас просто нет такого человека, который бы плохо к нему относился. Но, каким бы умным не был человек, если нет почвы, непонятно, что из всего этого получится.

Анатолий Григорьевич несколько раз руководил каналами и заслужил просто отличную репутацию! Но он – человек в возрасте, и зачем ему сейчас компрометировать себя? По-моему, сама идея создания Общественного телевидения довольно сомнительна. Я бесконечное количество раз могу произнести слово «мёд», но во рту от этого слаще не станет. По телевидению идет одно и то же, никаких событий, кроме одной сплошной Олимпиады. Поэтому совершено непонятно, кому и зачем нужен еще один канал…

Борис Грачевский, художественный руководитель киножурнала «Ералаш»:

«Все лучшее – дедам»

- А я бы сделал такой настоящий детский канал, чтобы его видела вся страна. Настоящий детский телеканал должен быть таким, чтобы ребенок в любой момент мог включить кнопку и увидеть свои любимые мультики и передачи. А у нас вместо того, чтобы все лучшее было детям, оказалось, что все лучшее – дедам.    

Вячеслав Зайцев, художник-модельер, телеведущий, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор, народный художник России:

«Должно включать в себя передачи, которые бы приучали к любви друг к другу»

- У нас очень много пустых развлекательных программ, с помощью которых людей отвлекают от главного, от самой жизни. А ведь их нужно постоянно призывать к лучшему. И очень жаль, что нет образовательных программ. А какая замечательная раньше была программа «Здоровье» с чудесной женщиной Юлией Белянчиковой!

Телевидение должно быть позитивным, с информативно насыщенными программами, которые бы в значительной степени рассказывали про Россию. Оно должно включать в себя такие передачи, которые бы приучали людей к любви друг к другу, и где бы было меньше криминала. Но и политика обязательно должна присутствовать, а вот ее освещение должно быть очень четким и грамотным. Я всегда с большим интересом смотрю политические программы.

 

Анатолий Лысенко,  генеральный директор Общественного телевидения России, президент Международной академии телевидения и радио, заслуженный деятель искусств России:

«Телевидение должно прививать элементы патриотизма и уважения к Родине»

- Как-то по каналу «Культура» шли фильмы «Председатель», «Время, вперед!» и «Комиссар». Я смотрел их, а потом переключал на другие каналы, где показывали современные сериалы, - и сразу в голове возникала полузабытая фраза: «Два мира – два детства». Да, к тем фильмам можно предъявить претензии, скажем, в идеологичности, но ведь в них ты чувствуешь нерв и разум, а в нынешних сериалах – только расчет. А понятие «расчет» несет в себе многое, в том числе и халтуру. Хотя сейчас у нас и халтуру иногда делают профессионально, например, в значительной мере наши развлекательные передачи. 

Телевидение должно быть хорошим (правда, каждый вносит в это понятие что-то свое). Но, учитывая гигантское воздействие телевидения на общественное сознание, безусловно, оно должно прививать элементы патриотизма и уважения к Родине. Хотя кто-то, может быть, и скажет, что функция телевидения - только развлекать и информировать.

 

 

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