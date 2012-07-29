«Я предпочитаю пояса снимать, нежели надевать...»

Конечно, все мы сейчас по телевизору смотрим Олимпиаду. Как говорит Юрий Стоянов в одном из рекламных роликов, хорошо смотреть по телевизору, как другие бегают и прыгают – молодцы! А сам он в это время жует бутерброд. Тоже молодец! Специально для «АН» на вопрос «Какие у вас взаимоотноношения со спортом?» отвечают…

Тина Канделаки, телеведущая, продюсер:

«Привлекает гипотетическая возможность дать кому-то в морду!»

- Я много занимаюсь спортом. Сюда входят занятия фитнесом, пилатесом, тхэквондо. Скажем, в тхэквондо меня привлекает гипотетическая возможность дать кому-то в морду. Конечно, я этого не делаю, но понимаю, что готова это осуществить, а такая уверенность в себе доставляет неслыханное удовольствие! Не стремлюсь в тхэквондо к каким-то высотам и «поясам». Я отношусь к той категории женщин, которые предпочитают пояса снимать, нежели надевать...

Дана Борисова, телеведущая:

«…в бассейне сразу закладывало нос»

- Три раза в неделю я хожу в бассейны. На территории моего жилого комплекса есть как открытый бассейн, где можно загорать, так и огромный закрытый с фитнес-залами, spa и т.п. Я очень люблю плавать и не забываю про поддержание физической формы. До беременности я плавала несколько лет, но когда ждала ребенка, то у меня вдруг началась аллергия на хлорку. То есть в море я могла купаться, а вот в бассейне сразу закладывало нос. Но все уже давно прошло, и я возобновила плавание уже через месяц после того, как родилась Полина.

Лев Лещенко, певец, народный артист России:

«Никогда не могу спокойно пройти мимо мяча»

- Я являюсь почетным президентом баскетбольного клуба «Триумф», а эта команда играет в евролиге и еврокубках. То есть я являюсь одним из руководителей этой команды. Правда, сам я, естественно, в баскетбол не играю. Но никогда не могу спокойно пройти мимо мяча: либо брошу его в кольцо, либо просто стукну ногой.