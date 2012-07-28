Набирает обороты главное соревнование спортивного четырехлетия – Олимпийские игры. Участники Игр, не жалея себя, выкладываются по полной. Специально для «АН» на вопрос «Стоит ли спортсменам так истязать себя, подрывать свое здоровье, а порой и рисковать жизнью ради побед на соревнованиях?» отвечают…

Леонид Тягачев, член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший президент Олимпийского комитета России (2001-2010 гг.):

«Человек сам идет на этот риск, и сам кайфует от этого!»

- Спортсмены идут на это сознательно, зная, что их спорт таит в себе опасность. Они испытывают огромные перегрузки, уж точно не меньше, чем, например, у космонавтов. Длина трассы в скоростном спуске – 5 км, и спортсмен проходит ее за полторы минуты при перепаде высот в одну тысячу метров. Это же просто спорт на грани! Человек сам идет на этот риск, и сам кайфует от этого! Но, как говорится, выживает сильнейший, а слабый уходит и занимается совсем другим делом. Каждый спортсмен утром не знает, что с ним будет вечером, потому что спорт больших достижений – это каждодневный риск. Но когда он стоит на пьедестале и слышит, как играет гимн его страны, это ему заменяет буквально все!

Я, как человек, который уже более 50-ти лет в спорте высших достижений, могу сказать, что кругом самый настоящий риск. И тем не менее люди идут на него… Почему? Да потому что во время экстрима они получают такой кайф, который и представить себе не может тот, который всю жизнь сидит в интернете или перед телевизором. Но именно это позволяет человеку чувствовать себя уверенно, а такая опасность позволяет человеку чувствовать, что он сам может многое решить.

Ирина Винер, главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике, доктор педагогических наук, профессор:

«Мои девочки не рвут себе ни связок, ни рук, ни ног, ни жизней»

- Ходят какие-то нелепые легенды о том, что наши девочки чуть ли не истязают себя на тренировках. Ничего подобного, и у них абсолютно все в порядке! Мои девочки довольны своей спортивной жизнью, они не рвут себе ни связок, ни рук, ни ног, ни жизней, и вообще у них все прекрасно. А еще мои девочки снимаются в журналах, чему я очень рада! Пусть все видят, какие они у меня красавицы и супермодели! Занятия спортом у нас никак не связаны ни с риском для жизни, ни с потерей здоровья и вообще чем-то подобным. Наоборот, у моих девочек здоровье становится только лучше, фигура у них становится лучше и лучше, а еще у них появляется прекрасное музыкальное образование!