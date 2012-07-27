«Это будет Олимпиада политических интриг!»

Итак, в Лондоне и окрестностях стартуют очередные Олимпийские игры. Все мы помним, как четыре года назад такой же спортивный праздник, проходящий в Китае, был омрачен сводками с фронтов из Абхазии и Южной Осетии. Мы помним, как марионетка Запада Саакашвили устроил кровавый спектакль в беззащитном Цхинвали. Помним, как «самые правдивые СМИ в мире» - BBC и CNN лили потоки лжи об «агрессии России». Вот и теперь еще до открытия Олимпиады была и путаница с флагами двух Корей, и «невъездной» Лукашенко… Специально для «АН» на вопрос «Как вы думаете, какую очередную глобальную гадость для всего мира задумали англосаксы во время этой Олимпиады (и вообще)?» отвечают…

Алексей Митрофанов, член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству:

«Если что-то на Олимпиаде и произойдет, то можно будет сказать: смотрите, это же Иран!»

- Уж не знаю, кто и что там готовит, но какие-то досадные эпизоды и ЧП на этих Олимпийских играх будут точно! Международная обстановка накалена, предстоит операция в Иране, и, конечно, определенным силам нужны какие-то яркие идеологические доказательства и основания для того, чтобы атаковать Иран. Вот только добьют Сирию, и Иран станет главной целью. Кстати, если что-то на Олимпиаде и произойдет, то очень легко можно будет сказать: смотрите, это же Иран! Все, что сейчас в мире будет происходить негативного, будет списано именно на Иран. А Олимпиада – это очень заметная площадка, которую видят все…

Англичане уже ознаменовали эту Олимпиаду множеством интриг. Заметьте, она еще не началась, а политических интриг было полно! Скажем, на Олимпийские игры не пригласили президента Белоруссии Александра Лукашенко. А ведь это никак не сообразуется с духом проведения таких спортивных соревнований! Он еще и председатель Олимпийского комитета Белоруссии, он не какая-то фигура, которая находится под преследованием, и почему же ему не место на Олимпиаде? Это просто удивительно! Кстати, это должно быть предметом демарша со стороны других стран…

А зачем генсек ООН бежал в спортивной майке, а наследник британского престола стоял и принимал у него огонь. Что, разве глава ООН – это какой-то клоун, чтобы бегать по улицам Лондона? Скорее этот огонь должны приносить ему. А чего стоит путаница с флагами Северной и Южной Корей! Еще не было открытия, а интриг уже выше крыши… Все это, конечно, в стиле англичан. Впереди нас ждут не менее увлекательные «события», и я думаю, что это будут Олимпиада политических интриг!

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник запаса:

«Теракт вполне возможен…»

- Не думаю, что англосаксы готовят что-то такое, что произойдет у них и именно на этой Олимпиаде, потому что это будет колоссальным ударом по их службам безопасности, престижу страны и т.п. Здесь надо понимать, что если кто-то из политиков даже и сможет планировать нечто подобное, то спецслужбы вряд ли будут посвящены в это и вовлечены в этот заговор. И они, конечно, будут делать все, чтобы не произошло ничего экстраординарного.

Что ж, теракт вполне возможен, но если он и будет, то где-то на другой территории. Полагаю, что для англосаксов сейчас важно спровоцировать нечто, например, между арабами и персами (той же Саудовской Аравией и Ираном, или Катаром и Ираном) с тем, чтобы они начали конфликтовать между собой с последующим вовлечением Запада. Скорее всего, сейчас проходит именно такой сценарий. Мы видим, что в Лондоне и других городах Англии сейчас предприняты просто беспрецедентные меры безопасности. От этого, как говорится, зависит престиж спецслужб, и вряд ли они позволят произойти чему-то такому на их территории.

Михаил Леонтьев, публицист, ведущий телепрограммы «Однако»:

«США были заинтересованы в том, чтобы омрачить китайский праздник»

- Это лишь гадание, и приурочивание каких-то дат к этой Олимпиаде никак не относится. Тогда в 2008 году американцам было не то что наплевать, но они были заинтересованы в том, чтобы омрачить китайский праздник. Ведь всем было понятно, что та Олимпиада подавалась как мировой триумф Китая. Но тогда, в первые дни Олимпийских игр, спортивные новости были полностью смикшированы (во всяком случае, в западных СМИ) событиями на Кавказе. А вот в данном случае Лондон не относится к таким «объектам», так что я не думаю, что здесь может что-то произойти.

В 2008 году события ведь тоже происходили не в Китае. Но тогда, кроме всего прочего, было совершенно очевидное американское согласие на то, чтобы приурочить акцию именно к началу Олимпиады. Ведь они при этом решали еще и пропагандистскую задачу: сорвать китайцам их триумф.

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ запаса, член Союза писателей РФ:

«У силовых структур Великобритании будет просто колоссальная нагрузка!»

- В этом году исполняется 40 лет тому чрезвычайному происшествию, когда группа террористов в Мюнхене захватила израильских спортсменов. А ведь все, что связано с такими круглыми датами, всегда вызывает, скажем так, некое напряжение. Совершенно очевидно, что теперь мы должны понимать, что каждый год Олимпийские игры будут проходить во все более и более сложных условиях. Обстановка во всем мире вообще и конфликты, связанные с мусульманским миром в частности, конечно, вызывают определенное напряжение. При этом надо понимать, что любая Олимпиада – это большое скопление людей, где может произойти абсолютно все.

Честно говоря, когда я вспоминаю свое участие в оперативном штабе перед Олимпиадой-1980 в Москве, то даже не могу себе представить, насколько же усложнилась ситуация сейчас! Насколько сложно и английской полиции, и специальным службам будет обеспечить безопасность нынешних Олимпийских игр. Конечно, я надеюсь, что у них все получится, но, с другой стороны, все мы понимаем, что Олимпиада проходит в очень непростой обстановке, и, в отличие от олимпийских игр в Древней Греции, когда заканчивались все войны, сейчас такие вот спортивные праздники являются как раз поводом для развязывания конфликтов и войн. В Мюнхене тогда произошел очень серьезный террористический акт, в Москве была бойкотирована Олимпиада и т.п. Так что в этой ситуации у силовых структур Великобритании будет просто колоссальная нагрузка, и дай-то бог, я чтобы у них все прошло хорошо!