Военкор АН показал, почему при стрельбе нажимают средним пальцем

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25 апреля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

кадр из видео про интуитивную стрельбу

При интуитивной стрельбе выстрел производят средним пальцем. Военкор «Аргументов недели» показал и рассказал для чего это делается.

Это продолжение предыдущей истории про «интуитивную стрельбу». При этом способе стрельбы указательным пальцем стрелок удерживает линию стрельбы, а выстрел производит средним пальцем.

Если перевести указательный палец на хвост спусковой скобы, то прицельная линия собьется. А даже если ее удалось сохранить, то она сместится при нажатии на спусковой крючок. Указательным пальцем, расположенным параллельно каналу ствола, стрелок может контролировать направление стрельбы.

Все это важно в интуитивной стрельбе. На видео достаточно наглядно показано, почему «интуитивщики» производят выстрел средним пальцем.

В предыдущих выпусках Survive war также рассказывалось:

"Как спрятаться от снайпера"

"Как стрелять в верхнем ярусе"

"Что человек чувствует при ранении"

"Как стрелять по-журналистски"

"Как остаться невидимым при стрельбе из-за угла"

"Как отобрать автомат"