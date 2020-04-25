Военкор АН показал, почему при стрельбе нажимают средним пальцем

При интуитивной стрельбе выстрел производят средним пальцем. Военкор «Аргументов недели» показал и рассказал для чего это делается.
Это продолжение предыдущей истории про «интуитивную стрельбу». При этом способе стрельбы указательным пальцем стрелок удерживает линию стрельбы, а выстрел производит средним пальцем.
Если перевести указательный палец на хвост спусковой скобы, то прицельная линия собьется. А даже если ее удалось сохранить, то она сместится при нажатии на спусковой крючок. Указательным пальцем, расположенным параллельно каналу ствола, стрелок может контролировать направление стрельбы.
Все это важно в интуитивной стрельбе. На видео достаточно наглядно показано, почему «интуитивщики» производят выстрел средним пальцем.
В предыдущих выпусках Survive war также рассказывалось:
"Как стрелять в верхнем ярусе"
"Что человек чувствует при ранении"
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"Как остаться невидимым при стрельбе из-за угла"