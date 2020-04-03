Как стрелять в темноте на звук

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3 апреля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

военкор АН показывает, как стрелять вслепую

При стрельбе в темноте ты не можешь прицелиться. Попасть в цель помогут навыки «интуитивной стрельбы». Военкор «Аргументов недели» рассказал и показал, как прицеливаться вслепую, не глядя на объект.

Сложность стрельбы в темноте заключается в том, что человек не видит, куда стрелять. Он может слышать только звуки. Выстрел наугад будет неточным. Чаще всего стрелок промахивается. Для прицеливания в темноте используют навыки «интуитивной» стрельбы. Она основана на психологической особенности человека.

Если человек укажет в сторону любого объекта рукой, он попадет в него в 80 процентах случаев. Для этого ему даже не нужно прищуриваться и наводить ствол оружия на цель традиционным способом.

При «интуитивной стрельбе» стрелок кладет указательный палец параллельно каналу ствола. На хвост спусковой скобы пистолета он нажимает средним пальцем. Услышав звук, он просто показывает пальцем руки, в которой удерживает оружие, в сторону источника звука. Если теперь произвести выстрел, ты попадешь в цель с вероятностью 80 процентов.

«Интуитивная стрельба» требует определенных навыков. Их нужно нарабатывать. В одном из следующих выпусков Survive war или «Выживание на войне» военкор АН Сергей Среда расскажет, как нужно отрабатывать эти самые навыки. На нынешнем видео рассказываются теоретические основы «интуитивной стрельбы».

Тема ночной стрельбы поднималась ранее. Военкор АН показал, как при помощи подручных средств подготовить оружие для работы в темное время суток. Кроме того, в предыдущих выпусках Survive war рассказывалось:

"Как спрятаться от снайпера"

"Как стрелять в верхнем ярусе"

"Что человек чувствует при ранении"

"Как стрелять по-журналистски"

"Как остаться невидимым при стрельбе из-за угла"

"Как отобрать автомат"