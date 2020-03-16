Что человек чувствует при ранении

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16 марта 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: survive war

на снимке Сергей Среда на съемке видео для проекта survive war

Боли нет, даже когда оторвало ногу. Военкор «Аргументов недели» рассказал, что чувствует человек при ранении.

Боль чувствуется при попадании пули. Если тебе попали в руку, ощущения можно сравнить с тем, как по руке попадают кирпичом. Если пуля попала в каску, то кажется, что кто-то со всей силы ударил по ней кувалдой. Если пуля попала в бронежилет, то человек отчетливо ощущает удары большим молотом в грудь. После этого ты падаешь на землю. Говорить ничего не можешь, трудно даже дышать.

При подрыве на мине боли нет. Ты слышишь громкий хлопок. Ногу сильно сжимает. Ощущения такие, как будто, кто-то сильно сдавил ногу руками. Ты понимаешь, что подорвался, осматриваешь сам себя. Изучив травму, понимаешь, что стал инвалидом. В этот момент накатывает паника. Ее лучше сразу заглушить мысленным приказом: «А ну не ныть!»

Первая боль появляется минут через пять, когда проходит шок. Она накатывает мощной волной, но это происходит медленно. Ты успеваешь вколоть обезболивающее сам себе. Во время эвакуации, подорвавшиеся на мине шутят с теми, кто их вытаскивает. Шутки достаточно жесткие. Их лучше не цитировать.

Если рядом разорвался снаряд ПТУР-а, в первую секунду ты слышишь взрыв. Потом некоторое время ты не видишь ничего. Перед глазами белая пелена. Сначала может начать сильно болеть голова из-за контузии.

После этого человек оценивает ситуацию. Если он понимает, что она опасная, перебирается в укрытие. Боли при этом никто не чувствует. Бывали случаи, что на человеке горела одежда, он ее принимался тушить, даже не ощущая высокой температуры.

Обо всем это рассказал военный корреспондент «Аргументов недели» Сергей Среда в facebook-группе Survive war. Она посвящена выживанию на войне. В рамках проекта каждую неделю на интернет-площадках АН появляются видео, в которых раскрывается какой-нибудь секрет выживания в зоне боевых действий.

Ранее был показан способ езды на передовой в темноте с выключенными фарами. Кроме того, Сергей Среда показал, как отобрать автомат у человека, раскрыл секрет техники бесшумного подхода к часовому.