Как на войне в Донбассе ездят в темноте без света – показал на видео корреспондент АН

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1 февраля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

окрестности донецкого аэропорта на фото автора

На передовой ночью нельзя включать фары. Ехать на машине приходится без света даже в темноте. Свет виден за несколько километров. Это может спровоцировать обстрел автомобиля. Корреспондент АН Сергей Среда показал, как военкоры ездят по темноте, и какими способами пользуются, чтобы увидеть дорогу.

Этот прием называется «подсветить дорогу смартфоном». У современных коммуникаторов есть ночной режим съемки. Телефон искусственно улучшает слишком темное изображение. Эти особенности и используют военные корреспонденты при движении на машине в сумерках.

Езда по смартфону отличается от обычной тем, что тебе приходится контролировать дорогу, глядя в экран телефона. Эта немного похоже на компьютерную игру. Единственное отличие — водитель дополнительно контролирует ситуацию боковым зрением.

Чтобы продемонстрировать, как это выглядит в жизни, корреспондент АН заехал в окрестности донецкого аэропорта. Там находится прифронтовая зона. Дождавшись сумерек, журналист проехал по дороге, выключив фары.

«Так ну, и я езжу примерно так же», — прокомментировал корреспонденту АН механик-водитель одного из подразделений армии ДНР. За ним закреплена «мотолыга». Так называют бронированный легкий тягач МТ-ЛБ: «На передовой ехать приходится без света, на водительском месте ни шиша не видно. Поэтому мы ездим «по горозонту». Включаем смартфон в ночном режиме. Так хотя бы видно какие-то очертания и можно сориентироваться».