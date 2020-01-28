Как выглядят окрестности Донецка теперь

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28 января 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

окрестности Донецкого Аэропорта на фото автора

Война впала в спячку. Время от времени обстрелы бывают, но теперь они гораздо реже. Корреспондент АН проехал по районам Донецка, где были самые тяжелые бои, и показал, как они выглядят теперь.

Донецкий Аэропорт для Донбасса — это как Сталинград в истории Великой Отечественной войны. Бои тут были ожесточеннейшие. В Донецке его даже не пишут, его произносят с заглавной буквы: «Донецкий Аэропорт».

На днях вдруг резко обострилась обстановка. Разрывы были слышны даже в центре Донецка. Именно Донецкий Аэропорт и украинская армия и обстреливала.

Теперь тут снова тишина. Когда находишься в центре, на секунду можно даже забыть о том, что тут идет война. Люди куда-то спешат по своим делам. Автобусы ездят, магазины работают. В кафе и забегаловках сидят люди, обсуждают какие-то вопросы.

«А я вот, веду свой канал, рассказываю про Хайдегера», — делится своими мыслями с корреспондентом АН Иван Ревяков. Он преподаватель в донецком университете. На днях у него закончилась эпопея с сессией: «Блока не люблю. Но отдельное у него очень достойно?»

В паре десятков километров от Ивана Ревякова, прямо посреди дороги, стоит знак. Ну, как знак: табличка, зажатая бетонными обломками. На ней крупными печатными буквами написано: «Проезд, проход запрещен». Она уже почти, как памятник-напоминание о том, что здесь было. Сразу за ним дорога. Она ведет в сторону Донецкого Аэропорта.

Проход не то, чтобы разрешен. Проезд не возбраняется. Для журналистов. Корреспондент АН только-только остановился, чтобы сделать снимок таблички. Через пару минут из тумана вынырнул автомобиль, притормозил. Из машины вышел офицер. Он поинтересовался целью визита и попросил показать документы.

На эту дорогу на окраине Донецка в районе аэропорта, обычно никто и не заезжает. Жизнь кипит в центре города. А тут туман. По левую сторону чудом уцелевший башенный кран. Через дорогу от него многоэтажка. Здесь уже никто не живет. Израненное здание смотрит на дорогу прорехами пробоин. Оно выстояло, как сам Донецкий Аэропорт. В полукилометре от этой многоэтажки настоящий памятник. МиГ-17 на постаменте. Он тоже выстоял. Не сдался.

Тут не ходят, практически не ездят. Птицы не поют. Деревья, наверное, уже не растут. Они просто стоят, щедро рассыпав горсти щепы по всей дороги. Они ранены. Как самолет, дом, табличка.

"Тут само сердце замирает", - делится впечатлениями американский журналист Патрик Ланкастер.

Ночью тут не горят фонари. Вся иллюминация заканчивается на въезде в прифронтовую зону. А так по всей приграничным с линией фронта районам Донецка. В темное время суток без фонарика никак. Как они выглядят, можно посмотреть на видео. Оно ниже.

"Ночь. Улица. Фонарь. Аптека", — цитирует Иван Ревяков в кафе одно из своих любимых стихотворений Блока. Он не любит говорить про войну. Он не любит про нее вспоминать. Он любит говорить про Хайдегера. А недавно он влюбился, как последний мальчишка. Влюбился в постановку "Пиковой дамы" и теперь рекомендует всем: "Она офигенная!"