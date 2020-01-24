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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

ВСУ обстреляли Донбасс из тяжелой артиллерии

, 19:05 [ «Аргументы Недели», , ]

ВСУ обстреляли Донбасс из тяжелой артиллерии
Разрушенная школа в Никишино, фото автора

Окрестности Донецка подверглись массированному огню. Украинская армия использовала тяжелую артиллерию.

Звуки взрывов слышны даже в центре Донецка. В пятницу, на площади Ленина, тишину вечернего неба басовито разорвали далекие прилеты. Звук был такой, как будто использовалась тяжелая артиллерия.

«Было как минимум 15 прилетов. Вероятно, тяжёлое», — подтвердил военкор Семен Пегов на своей медийной площадке: «Возможно, гаубичная артиллерия. По информации с мест - под огнём так называемая первая площадка».

Упомянутое Пеговым место достаточно плотно застроено жилыми домами. Обстрел может привести к массовым жертвам среди мирного населения. Пока журналистов на место не пускают.

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