ВСУ обстреляли Донбасс из тяжелой артиллерии

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24 января 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Разрушенная школа в Никишино, фото автора

Окрестности Донецка подверглись массированному огню. Украинская армия использовала тяжелую артиллерию.

Звуки взрывов слышны даже в центре Донецка. В пятницу, на площади Ленина, тишину вечернего неба басовито разорвали далекие прилеты. Звук был такой, как будто использовалась тяжелая артиллерия.

«Было как минимум 15 прилетов. Вероятно, тяжёлое», — подтвердил военкор Семен Пегов на своей медийной площадке: «Возможно, гаубичная артиллерия. По информации с мест - под огнём так называемая первая площадка».

Упомянутое Пеговым место достаточно плотно застроено жилыми домами. Обстрел может привести к массовым жертвам среди мирного населения. Пока журналистов на место не пускают.