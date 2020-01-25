Как американец приехал на Донбасс, да тут и остался

//Общество 13+

25 января 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Патрик Ланкастер на фото автора

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик Ланкастер. Он приехал в Донецк из Соединенных Штатов, да так тут и остался. Теперь стал независимым корреспондентом и рассказывает англоязычной аудитории обо всем, что увидел своими глазами.



В Донецк Патрик приехал в апреле 2014 года из Сент-Луиса (штат Миссури). Тогда на Донбассе еще только начинались боевые действия. Теперь он уже даже не ветеран журналистики Донбасса. В Донецке Патрик стал легендой.

«Как дела?!» — спрашивает у американца военкор телеканала «Россия-1» Александр Сладков.

Патрик заглянул в точку, где часто собираются российские журналисты. Разговор происходил летом 2018 года. И тогда Патрик из русских слов знал «нормално» и еще одно, но его цитировать нельзя.

Это может показаться безумием — приехать на Донбасс, на войну, не владея русским языком. Но Патрик сумел адаптироваться. Он нашел оператора, который владеет английским языком и тот выступал переводчиком. Только теперь американец научился понимать, что ему говорят и даже начал говорить.

Пока он изъясняется с акцентом. Но его понимают.

«А можна зарьдит акъмулатор?» — спрашивает Патрик в магазине, и продавец тут же показывает ему на удлинитель. Она готова даже отключить холодильник, чтобы помочь американскому журналисту.

В пятницу Патрик был в Никишино. Тут его помнят. Летом 2014 года на село обрушилась война. Патрик Ланкастер был в числе первых журналистов, которые приехали сюда. Все обстрелы он пережил вместе с жителями Никишино.

«А этот дом я помню», — оживляется американец, когда подходит к одной из разбомбленных хат: «Я вот так выглядываю, а там украинцы».

Это было очень отчаянно с его стороны. Тот самый двор, откуда американец выглядывал, находится в паре сотне метров от края Никишино, где украинские военные уже оборудовали оборонительные сооружения. Патрик мог запросто погибнуть там, в водовороте событий.

«Мы сидели тут сначала в магазине, в подвале, вся наша улица», — рассказывает жительница села Никишино Татьяна Крайняя: «А потом они начали бить здесь нас. Мы тогда ушли в подвал в детский садик. И в детском садике мы два месяца просидели. Нас там было 50 человек. И нас оттуда вывезли уже в начале октября, потому что уже били страшно по подвалу».

Патрик спросил Татьяну Крайнюю о том, каким было начало войны в Никишино. Спросил не для себя, для зрителей. Это интервью, как подтверждение его собственных слов. Свой рассказ он ведет непосредственно с места событий. Пересказывает по памяти, что там происходило.

Эти признания жителей Никишино нужны. Видео Патрика часто комментируют пользователи с Украины. Вероятно, они думают, что из Киева, по порошенковским телеканалам им виднее, что происходит на Донбассе, чем Патрику, который постоянно находится в Донецке. Интервью простых людей, которые пережили обстрелы, нивелируют бред украинских диванных политологов. Цену их бредней Патрик знает не понаслышке. Это результат мировой повестки дня, которую формируют, в том числе, американские СМИ.

«Поначалу я пытался работать с американскими телеканалами, предлагал им видео», — вспоминает Патрик: «Редакторы потребовали от меня, чтобы я рассказывал, как Луганск обстреливает украинскую армию. Но я же вижу, что происходит. Это украинская армия обстреливает Донбасс. Поэтому я отказался от сотрудничества с американскими телеканалами и стал независимым журналистом».

Сейчас война на Донбассе не то, чтобы закончилась. Она утихла. Обстрелы есть. Накануне украинские военные использовали тяжелую артиллерию. Она запрещена минскими соглашениями. Но в пятницу по линии фронта были слышны взрывы.

Патрик прислушивается. От Никишино до передовой пара десятков километров. Оттуда слышны взрывы. Это явные «прилеты» артснарядов. За несколько десятков километров днем можно услышать только, если работает что-то очень тяжелое.

Конечно, правильным было бы поехать на место событий. Но сейчас туда нельзя. Поэтому Патрик продолжает готовить репортаж из Никишино. Он уже залез на третий этаж школы и теперь рассказывает, как ее бомбили. Эта бомбардировка была очень жесткой. Теперь руины никишинской школы стали «памятником», который поставили себе Порошенко и киевские националисты на Донбассе. После 2014 года этих «памятников» по всей территории обеих народных республик: и Донецкой, и Луганской!

Патрик только что записал видео из школы и теперь вышел на асфальт. Он чуть не падает на обледеневшем асфальте. Его кроссовки не привыкли к русской зиме. Ноги привыкли, поэтому он удерживает равновесие, а потом начинает кататься. Точно так же катаются подростки по всей России: разгоняются, отталкиваются, а потом некоторое время скользят, уверенно балансируя.

Он уже сам привык к русской зиме. Проработав несколько часов на улице, Патрик даже не прячет руки в перчатки, хотя на улице морозно. Корреспонденту АН приходится согревать дыханием застуженные руки. Потом и вовсе пришлось спрятаться в машине, и ждать американского журналиста в теплом салоне. На улице было слишком холодно.

Наверное, он уже стал русским. Приехав в Донецк, Патрик влюбился в этот город. Сейчас уже завел тут семью, у него тут родился сын. Разговаривая с корреспондентом АН на улице, Патрик замечает, что холодно. А потом добавляет то самое слово, которое в печатных СМИ нельзя цитировать.