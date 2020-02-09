Как отобрать автомат

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9 февраля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

демонстрация прием на фото автора

Отбор автомата занимает считанные секунды. Этот прием входит в арсенал боевой подготовки журналистов, работающих в зоне боевых действий. Военкор «Аргументов недели» Сергей Среда показал, как это делать.

Подобные приемы военные корреспонденты отрабатывают, чтобы в критической ситуации суметь защитить себя. На Ближнем Востоке боевики запрещенной террористической организации «ИГИЛ» журналисту-россиянину могут запросто отрезать голову. Поэтому базовые навыки прикладного рукопашного боя военным корреспондентам необходимы, чтобы сохранить свою- жизнь.

В арсенал боевой подготовки журналистов входит "отбор автомата". Прием условно можно разделить на три части. Первым делом, нужно отвести ствол оружия в сторону (если противник случайно нажмет на спусковую скобу, тебя может ранить). Вторым движением ты бьешь свободной рукой по магазину автомата. «Рожок» превращается в своеобразный рычаг, который заставляет оружие перекрутиться вокруг своей оси. Удержать его не сможет физически даже очень крепкий мужчина.

На третьем этапе автомат уже будет в твоих руках. Тебе нужно лишь развернуть его и направить ствол в сторону противника. При этом лучше отойти на несколько шагов. Иначе автомат у тебя отберут точно таким же способом.

Этот прием входит в число базовых. После его освоения иначе смортишь фильмы, в которых персонажи угрожают кому-нибудь и тычут стволом автомата в грудь. Если противник приблизился к тебе на расстояние вытянутой руки с оружием в руках, тебе ничто не мешает его забрать.

Отобрать оружие, находясь вблизи, не составляет труда. Главная сложность — приблизиться к вооруженному автоматом человеку. Но эти способы — совсем другая история.

На видео показан сам прием в действии.