Как снимают часового

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13 марта 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

военкор АН Сергей Среда показывает, как провести прием

Журналистов обучают этому приему на случай необходимости выхода из плена. Военкор АН показал, как блокировать человека.

Этот прием используется в разведке для снятия часового. Военкору он может пригодиться для того, чтобы сбежать от мародеров, которым плевать на международное гуманитарное право.

Прием блокирования человека состоит из трех частей. Во-первых, нужно зажать человеку рот, чтобы он не закричал. Ребром указательного пальца при этом нужно надавить на носовую перегородку. Человек инстинктивно запрокинет голову.

Во-вторых, нужно надавить противнику на позвоночный столб в районе нижней линии лопаток. При надавливании можно использовать либо костяшку пальца, либо какой-нибудь твердый предмет. Это вынудит человек выгнуть грудь колесом из-за неприятных ощущений.

В-третьих, нужно с силой надавить ребром подошвы обуви либо каблуком в сгиб колена стоящего перед тобой человека. Надавливать нужно примерно так, как будто, давишь на педаль велосипеда.

Все три движения нужно выполнять одновременно. Это позволит тебе положить противника на землю. Нужно добавить, что зажимать рот рекомендуется в перчатке. От испуга человек может тебя укусить. Укус будет болезненным. Он ве-сьма травмоопасен.

С техникой исполнения приему лучше познакомиться воочию. Она показана на видео.