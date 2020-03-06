Военкор АН показал, как уйти из плена

//Общество 13+

6 марта 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Военкор АН рассказывает о технике бесшумного приближения к противнику

Уход из плена входит в программу подготовки военных корреспондентов. В проекте «Survive war» военкор АН Сергей Среда раскрыл один из секретов.

Во время передвижений пленного сопровождает часовой. По правилам, охранение находится на некотором удалении спереди и сзади. В жизни же охранники часто нарушают регламент охраны. Этим может воспользоваться военкор, который попал в плен и хочет выйти.

Для побега нужно блокировать бойца, который тебя сопровождает. Но сначала нужно к нему подойти. Если охранник находится перед тобой и идет, можно просто остановиться. Но это тебе может дать фору лишь в десять — пятнадцать метров. После этого, человек начинает чувствовать неладное и, как правило, поворачивается.

Лучше всего, воспользоваться случаем и приблизиться к охраннику. Но тут есть нюанс. Как только боец услышит приближающиеся звуки, он инстинктивно обернется. Поэтому подходить к нему нужно бесшумно.

Человек при ходьбе не может не издавать звуков. Его выдаст крадущиеся шаги, шуршание одежды. Техника бесшумного подкрадывания предусматривает все эти нюансы. Подкрадываясь к охраннику, тебе нужно заглушить собственные звуки тем шумом, который издает сам человек. Если он идет, ты подстраиваешься под его шаги и начинаешь идти в ногу. Вы оба будете издавать звуки одновременно. Увеличив ширину шагов, ты можешь к нему приблизиться практически вплотную.

Уже после приближения, у тебя появляется возможность блокировать охранника. Но про это будет рассказано в следующем выпуске. А пока можно познакомиться с техникой бесшумного приближения на видео. Ее показал военкор «Аргументов недели» Сергей Среда.