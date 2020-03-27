Военкор АН показал, как журналисты стреляют стоя

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27 марта 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

военкор АН показывает стойку для стрельбы в верхнем ярусе

Навыки владения оружием важны для военкора. В критическую минуту умение обращаться с автоматом позволит журналисту сохранить жизнь. Специальный корреспондент «Аргументов недели» Сергей Среда показал, как принять стойку для стрельбы стоя.

Стрельба в верхнем ярусе характеризуется мобильностью и нестабильностью. Держать автомат на весу неудобно. Но ты можешь в любой момент сорваться с места и поменять свое местоположение. При отработке положения для стрельбы стоя, в первую очередь нужно принять устойчивое положение. Сама стойка похожа на боксерскую. Ступни ног подвернуты внутрь, ты принимаешь позу в полуприсядку.

Плечи нужно подать вперед, им нужно придать форму капюшона кобры (к слову именно так это положение плеч и называется: капюшон кобры). Локти следует прижать к бокам. В целом нужно выработать привычку прижимать локти. Если следовать армейским правилам и откинуть локоть в сторону, при выглядывании из-за угла он появится первым. Противник тебя заметит. Это даст ему преимущество.

Самое важное в положении при стрельбе стоя — ноги. Чтобы принять правильную позу, нужно встать прямо, поставить ноги на ширину плеч. После этого тебе нужно повернуть корпус на угол в 45 градусов и немного присесть. Это положение устойчиво. При необходимости ты можешь внезапно рвануть в любую сторону и поменять положение.

Стойка для стрельбы в верхнем ярусе требует расслабленности. Зажим не позволит тебе быстро двигаться. Движения будут рваными. А это значит ты не сможешь быстро и точно прицелиться. С другой стороны, выполнение упражнения принятия положения для стрельбы стоя может показаться технически сложным.

Само положение требует хорошей физической подготовки. Важно быть выносливым. Потому что с непривычки уже через полминуты у тебя будут затекать ноги, а руки опустятся. Физически развитый человек сможет запросто расслабиться, оставаясь в положении для стрельбы стоя.

Военкор «Аргументов недели» показал саму стойку. На видео продемонстрирована техника исполнения приема принятия положения для стрельбы в верхнем ярусе, или стоя.

Эта публикация стала десятой в рамках проекта Survive war или Выживание на войне. Военкор АН Сергей Среда рассказывает и показывает, какие приемы помогают журналистам выжить в зоне боевых действий. Ранее было показано, как на окопах подготовить оружие для стрельбы ночью, как отобрать автомат, как выглядывать из-за угла, оставаясь невидимым.