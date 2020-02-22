Военкор показал, как остаться невидимым для террориста за углом

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22 февраля 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот из новой серии survive war

Выглянуть из-за угла можно незаметно. Военкор «Аргументов недели» Сергей Среда показал прием, который называется «черепашка». Он позволяет оставаться невидимым для террориста, который стоит в комнате.

Прием «черепашка» дает человеку преимущество в несколько сантиметров обзора. Ты видишь того, кто стоит за углом, а он тебя не видит.

Главное правило наблюдения: ты видишь человека, значит человек может видеть тебя. У всех людей голова, вместе с глазами, находится примерно на одной и той же оси. Смещение этой оси дает преимущество над находящимся за углом.

Прежде, чем выполнить прием «черепашка», нужно занять устойчивое положения. Ты должен встать в позу полуприсядь и упереть локти в колени. Сместив голову в ту сторону, которая выглядывает из-за угла, ты начинаешь плавно отклоняться.

От края плеча нужно мысленно провести линию к ребру ботинка. Когда плечо выдвинется на 15-20 сантиметров, ты возвращаешься в исходное положение, чтобы сохранить устойчивость. Теперь можно сместить опорную ногу на те самые 15—20 сантиметров безопасной зоны. Находящийся за углом человек тебя не увидит. И ты можешь продолжить медленно расширять площадь обзора.

Смещение головы дает тебе преимущество около 10 сантиметров. Этот самый дециметр позволит заметить человека, стоящего за углом. Ты его будешь видеть, а он тебя нет.

Впрочем, лучше "черепашку" лучше посмотреть своими глазами. Техника исполнения приема показана на видео. К сказаному нужно добавить, что прием требует внимательности. Тебя могут выдать тень, звуки и даже панама. Именно поэтому на первых кадрах военкор пристегивает на пуговицу одно из полей головного убора.