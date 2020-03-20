Как на окопах подготовить оружие для ночной стрельбы

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20 марта 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

кадр из видео про подготовку оружия для стрельбы ночью

Прицелиться ночью из неподготовленного оружия без специальных навыков невероятно сложно. В темноте не видно ни мушку, ни прицельную планку. Военкор «Аргументов недели» Сергей Среда показал способ, который использовали воины-интернационалисты в Афганистане. Это помогало им стрелять ночью прицельно.



Автомат черный. В темноте не видно ни мушки, ни прицельной планки. После захода солнца стрелять из неподготовленного оружия можно по наитию, либо используя навыки интуитивной стрельбы.

Когда ты не видишь направления стрельбы, без специальных навыков попасть в цель можно только случайно. У каждого человека свои особенности строения тела. Поэтому прицельная линия будет смещена. Тебе будет казаться, что ты направляешь оружие точно. Но на самом деле, пули будут уходить сильно в сторону.

Именно поэтому для ночной стрельбы оружие нужно подготовить. Некоторые наносят на мушку и прицельную планку фосфорную краску. Если краска нанесена технически правильно, это помогает прицелиться. Но делают так далеко не все бойцы.

Без фосфорной краски или специальных прицелов, для стрельбы ночью автомат можно подготовить такими образом, как это делали в Афганистане. Там использовался обыкновенный бинт, который есть у каждого в аптечке. Воины протягивали его от мушки к прицельной планке.

Натянутый бинт показывает направление стрельбы. Достаточно малейшего света луны, чтобы можно было различить бинт в темноте. Он покажет тебе, в какую сторону направлен ствол твоего автомата.

Военкор «Аргументов недели» в проекте Survive war показал, как подготовить автомат для стрельбы ночью в условиях окопа, когда у тебя нет никаких специальных приспособлений и фосфорной краски.