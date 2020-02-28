Как стрелять по-журналистски

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28 февраля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Военкор «Аргументов недели» показал способ стрельбы с нижнего яруса. Он сочетает преимущества армейских положений для стрельбы с колена и лежа. Ты почти так же не заметен, как в лежачем положении, у тебя стабильная стрельба. При этом ты можешь в любой момент сорваться с места.

Положения для стрельбы у журналистов и армейцев отличаются. Военные действуют в составе подразделений. Репортеры на передовой работают в одиночку. Они не участвуют в зачистках, не штурмуют здания. Им важно исключительно защитить свою жизнь. Это сказывается на специфике боевой подготовки военных корреспондентов.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ВОЕННЫХ И ЖУРНАЛИСТОВ

Положение в полный рост отличается высокой мобильностью, но низкой точностью стрельбы. У человека нет упора, оружие приходится держать на весу. Кроме того, тебя хорошо видно на линии огня. При стрельбе с колена стрельба стабилизируется, потому что ты можешь положить одну руку на колено. Ты не теряешь мобильности и можешь в любой момент сорваться с места и осуществить перебежку. И самое главное, ты менее заметен.

Стрельба лежа — самая устойчивая. Ты практически сливаешься с землей, попасть в тебя очень сложно. Недостаток этого положения в том, что ты теряешь мобильность. Ты можешь переползти, но не можешь мгновенно сорваться с места и перебежать. Такова специфика армейских положений для стрельбы.

Для журналистов важны два положения для стрельбы: с верхнего и нижнего яруса. Верхний ярус ничем не отличается от армейской стрельбы стоя. Нижний ярус объединяет преимущества стрельбы лежа и с колена. Ты практически лежишь на земле, при этом сохраняешь мобильность и можешь в любой момент сорваться с места, чтобы осуществить перебежку.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ С НИЖНЕГО ЯРУСА "ПО-ЖУРНАЛИСТСКИ"

Чтобы принять положение для стрельбы с нижнего яруса «по-журналистски», ты упираешь колено в землю, садишься на лодыжку. Вторую ногу ставишь перед собой и сворачиваешь ее примерно так, как делает йог в позе лотоса. При этом ты подаешься вперед и упираешься локтями в землю.

При положении в «нижнем ярусе» ты находишься примерно на том же уровне, что и лежа. При этом тебе удается сохранить мобильность. Как принять журналистскую позу, показано на видео.

PS: Во время записи возникли проблемы со звуком. Автор проекта «Survive war» приносит извинения за качество «наговора» текста. Его пришлось перезаписать отдельно.