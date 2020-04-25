Коронавирус 25 апреля: к чему может привести режим ЧС и раздача денег россиянам

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 2 560 362 человек. Погибли 177 777 инфицированных, вылечились – 697 603. В Роспотребнадзоре тем временем заявили, что сроки появления вакцины от пандемии будут известны к началу лета. Уровень недоверия власти вместе с этим – самый высший.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса нового типа, но лишь после третьего можно будет говорить о возврате к нормальной жизни. В настоящий момент страна находится в фазе жестких ограничительных мер. Во время третьего инкубационного периода гражданам следует очень четко соблюдать те меры, которые ранее были предписаны властями страны. Анна Попова отметила, что только в этом случае удастся держать ситуацию с COVID-19 под контролем и впоследствии вернуться к той жизни, к которой все привыкли.
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Раздача денег российским гражданам вероятнее всего приведет к тяжелым последствиям для экономики. Случится «взрыв» инфляции, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, населению, получившему такие деньги, было бы непросто что-то на них купить. Набиуллина напомнила 90-е годы. Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина допустила введение дополнительных мер по поддержке экономики России. Об этом она заявила в ходе онлайн пресс-конференции. Не надо бежать и снимать вклады, это просто невыгодно. Паниковать уж точно не стоит. Об этом разговор главного редактора «Аргументов недели» Андрея УГЛАНОВА с членом президиума Совета по внешней и оборонной политике, экономистом и системным аналитиком Александром ЛОСЕВЫМ.
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Россияне недавно устроили виртуальные митинги. Люди просили ввести в России режим ЧС, жаловались на потерю работы. Политолог Александр Малахов рассказал, к чему приведет введение режима ЧС или ЧП. Как объяснил Малахов, ограничения на данный момент нужны для того, чтобы "система здравоохранения не захлебнулась, а не потому, что все «плохо и страшно»". Призывы же ввести режим ЧС или ЧП, которые инициируют некоторые бизнесмены, отражают их желание снять с себя ответственность, при этом о последствиях они не думают, считает сотрудник Экспертного института социальных исследований. «Во время режима ЧС или ЧП работодатель может разорвать трудовой договор с сотрудником без объяснения причин. Ведь это форс-мажор. Оспорить увольнение в суде будет невозможно. Появляется огромный риск получить массовые увольнения», – отмечает политолог. Также бизнесмены смогут не выполнять обязательства по контрактам со своими деловыми партнерами, а это значит, что вся цепочка поставок будет под ударом.
Также не стоит забывать, что случае введения режима ЧП будут ограничены конституционные права, в том числе и право частной собственности. Ваш личный автомобиль могут просто конфисковать, сообщил Малахов. Что касается рядовых россиян, то сейчас у них есть хоть какая-то свобода передвижения. При режиме ЧП возможен полный запрет выхода из дома.
Российские юристы тоже рассказали, как изменилась бы жизнь россиян в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
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Коронавирус: почему мы победим. Когда вся медицина бросилась на амбразуру коронавируса, ученые взяли в свои руки не только вакцину, но и препараты, которые борются с его осложнениями. Каждый из нас не раз слышал про опасность пневмонии, вызванной COVID-19, слышал про тысячи летальных исходов, но далеко не все знают, что наша страна уже добилась успехов в борьбе с заболеванием. О том, какое место в условиях пандемии занимает России, лекарственном обеспечении и давлении на врачей специально для «АН» рассказал член-корреспонден РАН, доктор медицинских наук, Главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман КОЗЛОВ.
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Голикова отметила, что население устало от ограничений по коронавирусу. Прогнозы, по её словам, сейчас делать не очень хорошо, но важно понимать, когда можно будет ослабить ограничения. «Мы уже месяц живём в ситуации ограничений, население устало от ограничений, и конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить огорчительные меры», – сказала Голикова.
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Уровень недоверия – самый высший. Как нынешняя власть теряет доверие населения на фоне коронавирусной пандемии.Правительство Дмитрия Медведева уже дисквалифицировало себя по полной программе. Разваленная система здравоохранения, отсутствие денег у населения, произвол и разгул чиновников, а также настоящая катастрофа с передвижением по стране. Большая часть денег шла на нужды чиновников, в то время как простой народ пересчитывал копейки в кошельках. Об обычных россиянах не заботился никто. К счастью, сейчас уже новое правительство во главе с новым премьером Мишустиным, и оно полно решимости изменить ситуацию.
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Глава правительства России Михаил Мишустин распорядился подготовить свод рекомендаций для россиян по поведению во время майских праздников. Они будут составлены с учетом ограничений в период пандемии COVID-19. «У нас 1 мая, 9 мая – это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу, и мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений», – заявил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Разработкой рекомендаций займется Роспотребнадзор, сообщила глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо, так как в этом случае все усилия по борьбе с коронавирусом окажутся бесполезными.
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Отсрочка обязательной подачи деклараций чиновниками – удобный способ скрыть коррупционные доходы. Указ президента о переносе сроков подачи деклараций в связи с пандемией COVID-19, подписанный 17 апреля, по мнению экспертов, препятствует повышению подотчетности российской власти. Он не распространяется на депутатов и сенаторов, но, при этом, в Госдуме, ссылаясь на режим нерабочих дней, публикацию деклараций тоже решили отложить.
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