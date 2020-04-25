Коронавирус 25 апреля: к чему может привести режим ЧС и раздача денег россиянам

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25 апреля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Число заражённых коронавирусом в мире достигло 2 560 362 человек. Погибли 177 777 инфицированных, вылечились – 697 603. В Роспотребнадзоре тем временем заявили, что сроки появления вакцины от пандемии будут известны к началу лета. Уровень недоверия власти вместе с этим – самый высший.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса нового типа, но лишь после третьего можно будет говорить о возврате к нормальной жизни. В настоящий момент страна находится в фазе жестких ограничительных мер. Во время третьего инкубационного периода гражданам следует очень четко соблюдать те меры, которые ранее были предписаны властями страны. Анна Попова отметила, что только в этом случае удастся держать ситуацию с COVID-19 под контролем и впоследствии вернуться к той жизни, к которой все привыкли.

Раздача денег российским гражданам вероятнее всего приведет к тяжелым последствиям для экономики. Случится «взрыв» инфляции, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, населению, получившему такие деньги, было бы непросто что-то на них купить. Набиуллина напомнила 90-е годы. Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина допустила введение дополнительных мер по поддержке экономики России. Об этом она заявила в ходе онлайн пресс-конференции. Не надо бежать и снимать вклады, это просто невыгодно. Паниковать уж точно не стоит. Об этом разговор главного редактора «Аргументов недели» Андрея УГЛАНОВА с членом президиума Совета по внешней и оборонной политике, экономистом и системным аналитиком Александром ЛОСЕВЫМ.

Россияне недавно устроили виртуальные митинги. Люди просили ввести в России режим ЧС, жаловались на потерю работы. Политолог Александр Малахов рассказал, к чему приведет введение режима ЧС или ЧП. Как объяснил Малахов, ограничения на данный момент нужны для того, чтобы "система здравоохранения не захлебнулась, а не потому, что все «плохо и страшно»". Призывы же ввести режим ЧС или ЧП, которые инициируют некоторые бизнесмены, отражают их желание снять с себя ответственность, при этом о последствиях они не думают, считает сотрудник Экспертного института социальных исследований. «Во время режима ЧС или ЧП работодатель может разорвать трудовой договор с сотрудником без объяснения причин. Ведь это форс-мажор. Оспорить увольнение в суде будет невозможно. Появляется огромный риск получить массовые увольнения», – отмечает политолог. Также бизнесмены смогут не выполнять обязательства по контрактам со своими деловыми партнерами, а это значит, что вся цепочка поставок будет под ударом.

Также не стоит забывать, что случае введения режима ЧП будут ограничены конституционные права, в том числе и право частной собственности. Ваш личный автомобиль могут просто конфисковать, сообщил Малахов. Что касается рядовых россиян, то сейчас у них есть хоть какая-то свобода передвижения. При режиме ЧП возможен полный запрет выхода из дома.

Российские юристы тоже рассказали, как изменилась бы жизнь россиян в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

Коронавирус: почему мы победим. Когда вся медицина бросилась на амбразуру коронавируса, ученые взяли в свои руки не только вакцину, но и препараты, которые борются с его осложнениями. Каждый из нас не раз слышал про опасность пневмонии, вызванной COVID-19, слышал про тысячи летальных исходов, но далеко не все знают, что наша страна уже добилась успехов в борьбе с заболеванием. О том, какое место в условиях пандемии занимает России, лекарственном обеспечении и давлении на врачей специально для «АН» рассказал член-корреспонден РАН, доктор медицинских наук, Главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман КОЗЛОВ.

Голикова отметила, что население устало от ограничений по коронавирусу. Прогнозы, по её словам, сейчас делать не очень хорошо, но важно понимать, когда можно будет ослабить ограничения. «Мы уже месяц живём в ситуации ограничений, население устало от ограничений, и конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить огорчительные меры», – сказала Голикова.

Уровень недоверия – самый высший. Как нынешняя власть теряет доверие населения на фоне коронавирусной пандемии. Правительство Дмитрия Медведева уже дисквалифицировало себя по полной программе. Разваленная система здравоохранения, отсутствие денег у населения, произвол и разгул чиновников, а также настоящая катастрофа с передвижением по стране. Большая часть денег шла на нужды чиновников, в то время как простой народ пересчитывал копейки в кошельках. Об обычных россиянах не заботился никто. К счастью, сейчас уже новое правительство во главе с новым премьером Мишустиным, и оно полно решимости изменить ситуацию.

Глава правительства России Михаил Мишустин распорядился подготовить свод рекомендаций для россиян по поведению во время майских праздников. Они будут составлены с учетом ограничений в период пандемии COVID-19. «У нас 1 мая, 9 мая – это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу, и мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений», – заявил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Разработкой рекомендаций займется Роспотребнадзор, сообщила глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо, так как в этом случае все усилия по борьбе с коронавирусом окажутся бесполезными.

Отсрочка обязательной подачи деклараций чиновниками – удобный способ скрыть коррупционные доходы. Указ президента о переносе сроков подачи деклараций в связи с пандемией COVID-19, подписанный 17 апреля, по мнению экспертов, препятствует повышению подотчетности российской власти. Он не распространяется на депутатов и сенаторов, но, при этом, в Госдуме, ссылаясь на режим нерабочих дней, публикацию деклараций тоже решили отложить.

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