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Для россиян готовят правила поведения в период майских праздников

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Для россиян готовят правила поведения в период майских праздников
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, разведение костра

Глава правительства России Михаил Мишустин распорядился подготовить свод рекомендаций для россиян по поведению во время майских праздников. Они будут составлены с учетом ограничений в период пандемии COVID-19.

"У нас 1 мая, 9 мая - это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу, и мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений, - заявил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Разработкой рекомендаций займется Роспотребнадзор, сообщила глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо, так как в этом случае все усилия по борьбе с коронавирусом окажутся бесполезными.

Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков прокомментировал возможное смягчение ограничений на майские праздники.

НС

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