Власти Москвы отреагировали на информацию о смягчении ограничений на майские праздники

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24 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Михаил Фролов/globallookpress.com

Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков прокомментировал возможное смягчение ограничений на майские праздники. По его словам, пока предпосылок для этого нет.

“Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках”, - высказал он, отметив, что продолжается ежедневный прирост новых зараженных.

Данчиков добавил, что 50% поступающих в больницы пациентов - молодежь и люди среднего возраста.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин примет решение о продлении режима всеобщей самоизоляции в течение недели.

Однако в Совете Федерации считают, что думать о снятии ограничений еще рано.