Матвиенко прокомментировала продление режима самоизоляции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на информацию о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса нового типа в России.
“Властям не хочется держать граждан по домам, но пока это необходимо. Пока рано говорить о завершении режима самоизоляции”, - высказала она.
Матвиенко отметила, что сейчас не нужно надеется на то, что “завтра все пройдет”.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, когда будет принто решение по снятию или продлению огранияений
При этом члены президентского Совета по правам человека хотят ослабить ограничения на период майских праздников.