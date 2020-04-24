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Матвиенко прокомментировала продление режима самоизоляции

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Матвиенко прокомментировала продление режима самоизоляции
фото: Валентина Матвиенко, сайт Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на информацию о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса нового типа в России.

“Властям не хочется держать граждан по домам, но пока это необходимо. Пока рано говорить о завершении режима самоизоляции”, - высказала она.

Матвиенко отметила, что сейчас не нужно надеется на то, что “завтра все пройдет”.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, когда будет принто решение по снятию или продлению огранияений

При этом члены президентского Совета по правам человека хотят ослабить ограничения на период майских праздников.

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