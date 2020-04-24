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В СПЧ предложили ослабить режим самоизоляции на время праздников

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КоммерсантЪ

В СПЧ предложили ослабить режим самоизоляции на время праздников
Фото: pixabay.com

Члены президентского Совета по правам человека готовят обращение к российскому правительству с просьбой ослабить в столице ограничительные меры на время майских праздников.

Отмечается, что в СПЧ видят необходимым разрешить людям покидать квартиры, чтобы «посадить картошку». Глава Совета Валерий Фадеев объяснил, что для многих россиян выращивание собственного урожая является одним из способов прокормиться.

«Сейчас мы изучаем ситуацию в регионах по введению ограничений на передвижение, чтобы понять, насколько наши предложения могут быть распространены на всей территории России», - рассказал он.

При этом не все члены СПЧ поддерживают идею из-за риска того, что люди могут начать собираться группами.

АБ

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