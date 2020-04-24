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В Совфеде допустили, что режим самоизоляции может продлиться и в мае

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Совфеде допустили, что режим самоизоляции может продлиться и в мае
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допустил возможность того, что режим всеобщий самоизоляции в России могут продлить на май.

Парламентарий подчеркнул, что такие жесткие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией являются абсолютно оправданными. При этом он отметил, что снятие ограничений с большой вероятностью будет проводиться постепенно.

«На карантин мы уходили постепенно - сначала были отменены культурные и спортивные мероприятия, закрывались места массового пребывания людей, затем вводились и другие нормы», - напомнил Рязанский. Он предположил, что выход из самоизоляции может происходить по тому же принципу.

АБ

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