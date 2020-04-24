Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Почему одним людям легче находиться в изоляции, чем другим

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Почему одним людям легче находиться в изоляции, чем другим
Фото: pixabay.com

Несмотря на общепризнанные тяготы самоизоляции, каждый человек переносит этот режим по-своему. Кому-то заточение в квартире дается легко, а кто-то считает дни до окончания пандемии.

Психиатр Вадим Хайкин успокоил всех, кому самоизоляция доставляет неудобства: это нормальная реакция психики на лишение свободы. «Будем честными: это тяжело… Кто-то гениальный понял, что достаточно лишить человека свободы — и это уже доставит ему большие психологические неудобства. В том, что всем психологически тяжело, нет ничего ненормального», - подчеркнул специалист.

Он отметил, что хуже всего самоизоляцию переносят те, у кого уклад жизни поменялся кардинально. И наоборот, проще с ограничениями справляются люди, которые привыкли работать из дома.

АБ

Здоровье

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа на территории России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью