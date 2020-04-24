Почему одним людям легче находиться в изоляции, чем другим

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24 апреля 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Несмотря на общепризнанные тяготы самоизоляции, каждый человек переносит этот режим по-своему. Кому-то заточение в квартире дается легко, а кто-то считает дни до окончания пандемии.

Психиатр Вадим Хайкин успокоил всех, кому самоизоляция доставляет неудобства: это нормальная реакция психики на лишение свободы. «Будем честными: это тяжело… Кто-то гениальный понял, что достаточно лишить человека свободы — и это уже доставит ему большие психологические неудобства. В том, что всем психологически тяжело, нет ничего ненормального», - подчеркнул специалист.

Он отметил, что хуже всего самоизоляцию переносят те, у кого уклад жизни поменялся кардинально. И наоборот, проще с ограничениями справляются люди, которые привыкли работать из дома.