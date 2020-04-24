Почему люди так остро реагируют на самоизоляцию, рассказал психиатр

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Врач-психотерапевт Вадим Хайкин объяснил, почему с каждым днем режим самоизоляции доставляет людям всё больше неудобств и приводит к постоянно нарастающему негативу как в жизни, так и в Сети.

Специалист отметил, что лишение свободы вызывает у человека стресс, и это нормальная реакция психики. Однако в условиях домашней изоляции это усугубляется еще и возможностью выйти в интернет, где тысячи таких же уставших людей жалуются друг другу и делятся впечатлениями.

«У пользователя обычно есть референтная группа, то есть подписка на аккаунты людей, которым он доверяет… Если такие лидеры общественного мнения безответственно относятся к тому, что транслируют в соцсетях, человек цепляет от них тревожное состояние», - рассказал Хайкин.