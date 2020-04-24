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Почему люди так остро реагируют на самоизоляцию, рассказал психиатр

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Почему люди так остро реагируют на самоизоляцию, рассказал психиатр
Фото: pixabay.com

Врач-психотерапевт Вадим Хайкин объяснил, почему с каждым днем режим самоизоляции доставляет людям всё больше неудобств и приводит к постоянно нарастающему негативу как в жизни, так и в Сети.

Специалист отметил, что лишение свободы вызывает у человека стресс, и это нормальная реакция психики. Однако в условиях домашней изоляции это усугубляется еще и возможностью выйти в интернет, где тысячи таких же уставших людей жалуются друг другу и делятся впечатлениями.

«У пользователя обычно есть референтная группа, то есть подписка на аккаунты людей, которым он доверяет… Если такие лидеры общественного мнения безответственно относятся к тому, что транслируют в соцсетях, человек цепляет от них тревожное состояние», - рассказал Хайкин.

АБ

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