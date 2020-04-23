В РПЦ напомнили страдающим в самоизоляции о жизни в концлагерях

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23 апреля 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

В РПЦ призвали россиян не сетовать на сложности домашней самоизоляции, поскольку это далеко не самые худшие условия для жизни. Об этом заявил глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон.

Он отметил, что современные люди не привыкли к неудобствам, а потому даже незначительный дискомфорт представляется как трагедия вселенского масштаба. Епископ призвал меньше обращать внимание на трудности и учиться любить ближних.

«А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды — страшно себе представить!» - сказал он.

Ранее в РПЦ порассуждали о возможности существования внеземных форм жизни.