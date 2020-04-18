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В РПЦ отказались признать существование инопланетян. Это демоны

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ отказались признать существование инопланетян. Это демоны
pixabay.com

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что иных цивилизаций за пределами земли не существует, поскольку об этом ничего не сказано в Библии.

В подтверждение своей позиции митрополит Иларион привел изданную в 1975 году книгу известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего". Автор сравнивал рассказы людей об НЛО с историями о бесах. "Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", — сказал Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Ранее Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов порекомендовал россиянам в сложное время просить милостыню.

НС

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