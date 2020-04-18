В РПЦ отказались признать существование инопланетян. Это демоны

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18 апреля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

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Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что иных цивилизаций за пределами земли не существует, поскольку об этом ничего не сказано в Библии.

В подтверждение своей позиции митрополит Иларион привел изданную в 1975 году книгу известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего". Автор сравнивал рассказы людей об НЛО с историями о бесах. "Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", — сказал Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Ранее Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов порекомендовал россиянам в сложное время просить милостыню.