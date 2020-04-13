Представитель РПЦ порекомендовал россиянам просить милостыню во время самоизоляции

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13 апреля 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Союз ТВ

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов порекомендовал россиянам в сложное время просить милостыню.

В эфире телеканала "Союз" священник прокомментировал тот факт, что многие россияне сейчас оказались в сложной жизненной ситуации из-за отсутствия накоплений. "Это все мечты. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют", – ответил представитель РПЦ. Дмитрий Смирнов отметил, что отсутствие запасов – не беда: "А можно и милостыньку попросить. Не 800 долларов до следующего месяца, а крупы горсточку. Человек сжалится и скажет: сейчас я тебе вынесу".

На вопрос ведущего, какой вред душе может принести откладывание денег, протоиерей ответил, что Симеон Новый Богослов однажды сказал: "…имеющий отложенные деньги не может надеяться на Бога".

Ранее мы писали, что потерявшим работу гражданам РФ хватит денег в среднем на пару месяцев. Согласно опросу, 42% респондентов смогут оплачивать счета и необходимые расходы за счет отложенных денег в течение одного месяца. 10% признались, что накоплений хватит от 2 до 6 месяцев, а еще 10% смогут жить на них больше полугода.