На сколько безработным россиянам хватит имеющихся денег?

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31 марта 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Аналитики подсчитали, сколько россияне смогут прожить на свои сбережения. Выяснилось, что потерявшим работу гражданам хватит денег в среднем на пару месяцев.

Согласно опросу, 42% респондентов смогут оплачивать счета и необходимые расходы за счет отложенных денег в течение одного месяца. 10% признались, что накоплений хватит от 2 до 6 месяцев, а еще 10% смогут жить на них больше полугода.

Также исследователи установили, что семьи, где мало детей, смогут прожить на имеющиеся деньги дольше, чем многодетные. Таким образом, россиянам с одним ребенком средств хватит на 65 дней, а с тремя детьми всего на 52 дня.