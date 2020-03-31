На Украине заявили, что не могут позволить гражданам «полгода сидеть на диване»

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31 марта 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не настолько богата, чтобы ее граждане «просто так сидели дома» и не работали, даже на фоне пандемии коронавируса.

Премьер страны отметил, что у большинства жителей Незалежной отсутствует финансовая подушка безопасности, которая позволила бы людям переждать эпидемию, передаёт КП. Шмыгаль отметил, что вопрос об ослаблении карантина будет рассматриваться в зависимости от скорости распространения коронавируса. Это будет сделано для того, чтобы украинцы вновь начали работать и зарабатывать.

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», - сказал он.