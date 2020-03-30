Зеленский рассказал о трех вариантах развития коронавируса на Украине, два из которых не выдержит система здравоохранения

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30 марта 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, насколько сильно коронавирус может разойтись по Незалежной при худшем варианте развития событий.

Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал украинцам о трех возможных сценариях развития событий. «Первый — 3-5% одновременно заболевших коронавирусом. Второй — 25% больных. Третий — 50% одновременно больных коронавирусом», - предупредил президент.

По словам Зеленского, система здравоохранения не выдержит даже второго варианта развития событий. Он призвал всех жителей страны соблюдать режим самоизоляции, не забывать о необходимых правилах гигиены и не выходить из дома без особой надобности, передаёт ФБА «Экономика сегодня».