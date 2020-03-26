Зеленский пригрозил, что чиновников будут лечить в тех больницах, которые они сами построили

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26 марта 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все заболевшие коронавирусом украинские чиновники будут лечиться в тех же больницах, что и обычные граждане.

Лидер Украины заверил, что у представителей власти и бизнесменов не будет «особых» условий и «люксовых палат». Также он уточнил, что это касается и первых лиц государства, в том числе его самого и его семьи.

«Вы будете находиться именно в тех палатах, в тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране», - сказал Зеленский. По его словам, все жители Украины должны получать одинаковое медобслуживание в условиях пандемии коронавируса COVID-19.