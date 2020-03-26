Зеленский отказался от палат Кличко

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26 марта 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Президент Украины распорядился об отмене обустройства VIP-палат. Зеленский сказал об этом в обращении к гражданам Украины.

Заявление украинского лидера стало реакцией на скандал. Киевские СМИ распространили приказ об оборудовании палат со спецобслуживанием для VIP-персон.

«Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК», — заявил Зеленский.

На самом деле, украинский лидер лукавит. Высшие чиновники, в случае заражения, будут находиться именно в VIP-палаты, потому что могут себе это позволить. Приказ киевской мэрии, скорее всего, лишь предусматривает возможные требования выделить Зеленскому или Авакову палату со спецобслуживанием.

Когда-то Зеленский обещал ездить на велосипеде, если его выберут президентом. Президентом его выбрали, на велосипед шоумен не пересел. В связи с этим его даже немного «потролила» президент Эстонии, подарив велосипед.