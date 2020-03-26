Кличко подготовил палаты для Зеленского

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26 марта 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Киевская мэрия выпустила приказ о подготовке настоящих «царских» палат. Там планируется размещать VIP-персон. Документ спровоцировал скандал в украинских СМИ.

От существования особых палат для особо охраняемых персон киевские власти уже открещиваются. Они утверждают, что охраняемые помещения в лечебницах предусмотрены только для заключенных. Смысла в этих опровержениях уже нет. Украинские СМИ опубликовали сам документ. На них стоят все нужные подписи.

«Составить отдельный список лекарств», — предписывает документ медикам: «зарезервировать отдельные операционные».

Полный перечень всех мероприятий достаточно обширный. Публикация документа спровоцировала большой скандал на Украине. Именно поэтому официальному Киеву приходится открещиваться от приказа.