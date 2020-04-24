В Кремле объяснили, когда примут решение по продлению самоизоляции

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24 апреля 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь резидента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Известно, что ограничения действуют до 30 апреля.

“Подождите, еще есть время. Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим”, - пояснил официальный представитель Кремля.

По его словам, еще есть целая неделя, чтобы увидеть необходимость в продлении мер на май.

Ранее в Совфеде допустили возможность того, что режим всеобщий самоизоляции в России могут продлить.

При этом члены президентского Совета по правам человека хотят ослабить ограничения на период праздников.