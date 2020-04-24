В Кремле объяснили, когда примут решение по продлению самоизоляции

Пресс-секретарь резидента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Известно, что ограничения действуют до 30 апреля.
“Подождите, еще есть время. Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим”, - пояснил официальный представитель Кремля.
По его словам, еще есть целая неделя, чтобы увидеть необходимость в продлении мер на май.
Ранее в Совфеде допустили возможность того, что режим всеобщий самоизоляции в России могут продлить.
При этом члены президентского Совета по правам человека хотят ослабить ограничения на период праздников.