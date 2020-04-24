В России число зараженных коронавирусом превысило 68,6 тысяч человек: есть контактные и бессимптомные случаи

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24 апреля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Михаил Фролов, globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 5 849 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в пятницу, 24 апреля.

“За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 849 в 82 регионах … выявлено ... контактные и без клинических проявлений - 2 697 (46,1%)”, - пояснили в ведомстве.

Наибольшее количество зарегистрировано в Москве - 2957, Московской области - 611 и Санкт-Петербурге - 253.

Всего в стране выявлено 68 622 заболевших, из них 5568 - выздоровели, 615 - умерли.

Ранее число зараженных коронавирусом снижалось два дня подряд. В четверг было зафиксировано 4774 случая.