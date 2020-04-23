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Оперштаб: число зараженных коронавирусом COVID-19 в России снизилось второй день подряд

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб: число зараженных коронавирусом COVID-19 в России снизилось второй день подряд
pexels.com

За последние сутки в России, по данным на утро четверга 23 апреля, число зараженных коронавирусом снижается второй день подряд.  По данным оперативного штаба, за последние сутки  коронавирус выявлен у 4774 человек. 461 человек выздоровел. Умерли за сутки 42 человека.

Всего за период распространения коронавирусной инфекции COVID в России заразились 62 773 человек. 891 пациент выздоровел. Скончались 555 человек, у которых был диагностирован вирус.

В Москве за сутки умерли еще 27 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, Возраст пациентов — от 38 до 90 лет. У всех жертв коронавируса были серьезные заболевания, у 38-летнего - хронический бронхит.

ИЧ

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